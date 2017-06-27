Навальный вместе с Трампом и Рианной вошёл в Топ-25 блогеров по версии Time

Глава Фонда борьбы с коррпупцией Алексей Навальный, президент США Дональд Трамп, певицы Рианна и Кэти Пэрри, писательница Джоанг Роулинг и фотомодель Ким Кардашьян вошли в список самых влиятельных людей в Интернете по версии издания Time. Рейтинг, участники которого не ранжированы по конкретным местам, 26 июня опубликован на сайте журнала.

Оппозиционер Алексей Навальный заслужил место на странницах издания Time благодаря внущительному количеству подписчиков на сайте YouTube, число которых перевалило за миллион. По мнению журнала, политик использует видеохостинг "чтобы прорваться сквозь информационную блокаду Кремля".

"Неудивительно, что он впал в немилость у российской власти. Поскольку ему закрыта дорога на государственное телевидение, как кандидату в президенты ему придётся полагаться на социальные сети", – пишет Time.