«Ленэнерго» за 955 миллионов модернизирует подстанцию, которая питает ЗакС и Мариинку

Петербургская компания «Ленэнерго» 26 июня объявила конкурс на реконструкцию подстанции «Красный треугольник» на Обводном канале, которая питает Законодательное собрание и Мариинский театр. Максимальная цена контракта, размещенного на сайте госзаказа, составляет 955 миллионов рублей.

Процедура проводится в форме открытого запроса цен. Предполагается, что напряжение в результате реконструкции должно вырасти с 35 кВ до 110 кВ. Победителя, который должен будет провести работы на подстанции до конца следующего года, определят 7 июля.

«Подстанция «Красный треугольник» построена в 1933 году, – рассказали в «Ленэнерго». – Это один из старейших объектов энергетики города. Модернизация подстанции увеличит надежность электроснабжения большей части Адмиралтейского района города — жилых домов, важнейших объектов транспортной инфраструктуры, промышленности, культуры, науки и образования, а также позволит присоединять к сетям новых потребителей».

Первый конкурс на модернизацию подстанции объявляли три года назад. В 2015 году она упоминалась в числе четырех, деньги на модернизацию которых частично пропали. Сами работы, по версии следствия, были выполнены на 10%, а начальная сумма ущерба оценивалась в 46 млн рублей. Полиция проводила обыски в офисах подрядчика – «Энергосервис Проект», а также в квартирах связанных с ним бизнесменов и менеджеров. Контракты заключались при заместителе директора по капитальному строительству Илье Мещерякове, который покинул страну вскоре после увольнения недавно осужденного экс-директора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского.