В Петербурге возбудили уголовное дело после столкновения катера с теплоходом

Уголовным делом закончилось в Петербурге навигационное происшествие в акватории Невы, где в ночь на минувший понедельник частный катер на полном ходу врезался в туристический теплоход. К вечеру 26 июня инцидент квалифицировали, как нарушение правил безопасности движения водного транспорта, что грозит виновнику лишением свободы на срок до двух лет.

Расследование будет вести Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. В ведомстве пока не сообщают о конкретном подозреваемом, но уточняют, что травмы получили двое пассажиров и водитель маломерного судна. По данным транспортной полиции, в момент столкновения с теплоходом «Альдемарин» мужчина за рулем катера был нетрезв.

Столкновение произошло у Литейного моста напротив дома 14 по набережной Кутузова. Прогулочный теплоход с 48 туристами на борту двигался по экскурсионному маршруту когда в корму по правому борту влетел частный трехместный катер. Туристы не пострадали.