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26.06.2017 22:37

СМИ: Минкомсвязи хочет ограничить иностранное владение точками обмена трафиком

Министерство связи и массовых коммуникаций России предложило ограничить иностранцев во владении точками обмена трафиком. Новая версия законопроекта о критической инфраструктуре рунета, к которой министерство относит эти точки, 26 июня оказался распоряжении RNS.

Иностранным юридическим лицам предлагается запретить иметь в собственности более 20 процентов акций или долей в уставных капиталах компаний-владельцев подобных точек. Ограничения также коснутся иностранных граждан и россиян с двойным гражданством.

Законопроект также обяжет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся в российской юрисдикции, представлять сведения об используемых телекоммуникационных системах для внесения в государственную информационную систему (ГИС). Также придется сообщить о зарегистрированных доменах, используемом диапазоне сетевых адресов, месторасположении узлов сети и прочем.

В пресс-службе Минкомсвязи пока не комментируют информацию. Первая версия законопроекта появилась в ноябре прошлого года. В ведомстве сообщали, что он призван обеспечить «целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента» Интернета.

Справка:

Точка обмена интернет-трафиком (англ. Internet Exchange Point, IX, IXP) — сетевая инфраструктура, предназначенная для оперативной организации соединений и межоператорского обмена IP-трафиком (пиринга) между независимыми сетями в Интернет. Участниками обмена трафиком являются организации, управляющие независимыми сетями (автономными системами).

Подключение к точке обмена Интернет-трафиком позволяет устанавливать пиринговое взаимодействие между участниками с меньшими затратами и большей оперативностью относительно организации попарных физических стыков.

Крупнейшей сетью для обмена трафиком в России является MSK-IX в Москве.


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