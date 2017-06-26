Суд арестовал акции МТС, принадлежащие АФК «Система»
Тридцать процентов акций сотового оператора МТС, принадлежащие акционерной финансовой корпорации «Система», арестованы по решению Арбитражного суда республики Башкортостан. Об этом корпорация сообщила 26 июня на своем сайте и добавила, что арест также наложили на дочерние структуры: 100 процентов акций АО «Группа компаний «Медси» и 90 процентов в уставном капитале АО «БЭСК».
В компании МТС оперативно сообщили СМИ, что ситуация не влияет на операционную деятельность сотового оператора и не угрожает другим акционерам компании.
Истцами по делу о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, якобы понесенных в связи с реорганизацией компании «Башнефть», контрольным пакетом акций которого владела «Система», выступает «Роснефть», сама «Башнефть» и правительство Башкортостана. Приставы также ограничили «Систему» в возможности получать прибыль от их ценных бумаг, несмотря на отсутствие подобной меры в судебном решении.
Корпорация намерена обжаловать как само решение суда, так и постановление приставов.
Нефтяные компании подали иски к «Системе» в мае текущего года. До декабря 2014 года более 70 процентов акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система», но были возвращены в собственность государства по решению суда, установившего нарушения при приватизации. В октябре 2016 половину акций за 329 миллиардов выкупила «Роснефть» в рамках новой приватизации.