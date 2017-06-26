СКА купил у «Локомотива» за 100 млн «молодого хоккеиста с серьезными перспективами»

Петербургский хоккейный клуб СКА договорился с ярославским «Локомотивом» о переходе защитника Владислава Гаврикова. Как 26 июня сообщила пресс-служба армейской команды, 21-летний игрок подписал контракт на два года и переехал в Петербург в обмен на денежную компенсацию. По неофициальным данным, ее размер составил 100 млн рублей.

«Давнее сотрудничество клубов способствовало налаживанию партнерского диалога, благодаря которому трансфер стал взаимовыгодным, укрепив отношения сторон: в СКА переходит молодой хоккеист с серьезными перспективами, а «Локомотив» в результате перехода прав внутри чемпионата КХЛ получает за игрока достойную компенсацию. При этом клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящих Олимпийских игр. Хоккейный клуб СКА выражает благодарность ХК «Локомотив» и генеральному спонсору ярославского клуба ОАО «РЖД» за конструктивное взаимодействие, позволившее осуществить данный трансфер», – говорится в официальном сообщении СКА.

Владислав Гавриков – бронзовый призер чемпионата мира 2017 года. Чемпион мира среди юниоров 2012 года. Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2015 года, на котором его признали лучшим защитником. Бронзовый призер чемпионата России и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2017 года. В КХЛ Гавриков выступает с сезона 2014/15 годов. За 136 матчей в составе «Локомотива» защитник набрал 21 балл при показателе полезности «+32».

Напомним, СКА в это межсезонье уже покинул один из ведущих игроков — центральный нападающий Вадим Шипачев, подписавший контракт с американским клубом «Лас-Вегас». Вслед за ним, возможно, вскоре проследуют еще два армейца — Евгений Дадонов и Илья Ковальчук.