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26.06.2017 21:20

Бюджет Петербурга за пять месяцев получил 215 миллиардов

В бюджет Петербурга в течение пяти месяцев 2017 года поступило 44,4 процента от всех запланированных поступлений. Сумма доходов составила 215 миллиардов рублей.

Информация на сайте финансового комитета Смольного 26 июня. Согласно таблице, 70 млрд собрали от поступлений налога на прибыль организаций (из запланированных 123 млрд), и 81 млрд получили от уплаченного налога на доходы физических лиц (из 221 млрд). Несколько отстают по темпам исполнения акцизы — 6,7 млрд (31%) и транспортный налог — 2,3 млрд (24,7%). Административных платежей уже собрали на 5% больше, чем изначально планировалось на год: 2,6 млрд.

В ходе весенней корректировки городского бюджета запланированые доходы выросли с 484 млрд до 503 млрд рублей. В первую очередь — за счет налога на прибыль организаций. Расходы увеличились пропорционально — до 572,9 млрд, а дефицит останется неизменным – 69,8 миллиарда рублей.


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