«Трансстрой» отсудил полмиллиарда у компании фигуранта дела Оганесяна

Бывший генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове в Петербурге, компания «Инжтрансстрой-СПб» выиграла апелляцию у работавшего на арене экс-субподрядчика «СтройЭлектроМонтажа № 5» (СЭМ-5), получив решение на полмиллиарда рублей. При этом бывший собственник компании-ответчика Василий Сливкин арестован по подозрению в даче взятки бывшему же вице-губернатору города Марату Оганесяну, который также находится под стражей.

Информация о решении апелляционной инстанции появилась на сайте арбитража 22 июня. Дело длится более года. «Инжтрансстрой-СПб» подал иск в мае 2016 года, требуя от СЭМ-5 500 млн рублей, включая 405 млн неотработанного аванса и 73 млн неустойки. Ответчик направил встречные иски о признании договоров субподряда недействительными. Первая инстанция отказала обеим сторонам, однако апелляция удовлетворила денежные претензии «Инжтрансстроя-СПб».

Интересно, что в указанную сумму входит непредоставленное субподрядчиком оборудование на 262 млн рублей. СЭМ-5 не получил его от ООО «О-СИ-ЭС-ЦЕНТР», так как поставщику не перевели оплату. Впоследствии оборудование передали на ответственное хранение в комитет по строительству в рамках уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили более года назад. Бывшего владельца СЭМ-5 Василия Сливкина подозревают в хищениях при поставке подсветки для «Зенит-Арены» на 74 миллиона и при поставке электрооборудования для стадиона на сумму более 289 миллионов рублей. В обоих случаях, по версии следствия, Сливкин завысил своим заказчикам стоимость поставляемого в несколько раз. В начале мая закончился срок содержания под стражей по делу о мошенничестве, однако бизнесмена сразу же задержали по делу о 20-миллионной взятке бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну. Сливкин арестован до 3 июля.

Еще одна подробность состоит в том, что 289 млн рублей за то самое непоставленное, но оплаченное оборудование с самого «Инжтрансстроя-СПб» пытается взыскать комитет по строительству. В первый раз суд отказал в рассмотрении иска по причинам претензионного характера, однако Смольный подал его снова. Подробнее о тяжбах городского правительства и структурах «Трансстроя» «Фонтанка» писала ранее.