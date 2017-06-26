Telegram прощай! Или до свидания?

26.06.2017 20:50

Антон Носик, Юрий Сапрыкин, Илья Варламов, Александр Плющев, Игорь Албин и другие известные пользователи Telegram рассказали, что будут делать, если созданный Павлом Дуровым мессенджер заблокируют на территории России.

Напомним, в эфире НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство готово заблокировать мессенджер Telegram через несколько дней, если его владелец Павел Дуров не предоставит данных для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. В свою очередь, сам Павел Дуров, судя по всему, сдаваться "без боя" не собирается.

О том, что ждет Павла Дурова, Telegram и российских поклонников этого популярного мессенджера, поговорили в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] с известными интернет-пользователями и экспертами.

Блогер Антон Носик высказал парадоксальное предположение о том, что блокировки Telegram не будет, поскольку ее легко обойти. "Если Telegram все-таки заблокируют, то мы эту блокировку обойдем за 5 секунд. Именно поэтому ее и не будет", – пояснил он свою мысль. Также Антон Носик предположил, что шумиха вокруг возможной блокировки мессенджера возникла из-за того, что "под Александром Жаровым (руководителем "Роскомнадзора" – прим. "Фонтанки") качается кресло". "Думаю, что на его место поставят кого-то человека, связанного с финансовыми группировками Ковальчуков или Ротенбергов", – высказал предположение собеседник интернет-канала.

Журналист и редактор Юрий Сапрыкин, у которого есть собственный Telegram-канал, рассказал, что начал пользоваться этим мессенджером примерно в то же самое время, когда ушел из Facebook и других социальных сетей.

"Сейчас практически все свое деловое общение я веду через этот мессенджер", – сообщил Юрий Сапрыкин и предположил, что события теперь могут развиваться в зависимости от того, насколько жестко будет действовать Роскомнадзор. "Чем дольше будет продолжаться вот эта переписка Грозного с Курбским, то есть Жарова с Дуровым, тем более вероятным станет именно жесткий вариант. Непокорность Дурова и его стремление вывести всю эту историю в публичное поле, конечно, не может не злить чиновников", – поделился своими соображениями Юрий Сапрыкин.

Также Юрий Сапрыкин отметил, что в случае блокировки дуровского мессенджера намерен пользоваться VPN ( англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть – обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, например, сети Интернет. Благодаря разнообразным средствам шифрования подобные соединения считаются наиболее защищенными – прим. "Фонтанки").

"Спасибо "Роскомнадзору" за повышение моей технической грамотности!", – иронизирует собеседник интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Журналист, радиоведущий и интернет-эксперт Александр Плющев также считает, что Роскомнадзору можно сказать "спасибо". Во-первых, за повышение компьютерной грамотности у населения, а, во-вторых, за рекламу дуровского мессенджера. При этом эксперт считает, что вероятность блокировки Telegram очень велика. По словам Александра Плющева, Роскомнадзор наносит удар не по мессенджеру Telegram, а по его создателю Павлу Дурову.

В интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис] Александр Плющев развеял несколько конспирологических версий о причинах конфликта Роскомнадзора и Павла Дурова, и напомнил, что Павел Дуров создал Telegram уже после того, как у него "отжали" социальную сеть ВКонтакте:

Управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов в интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис] признался, что в его "конторе" для передачи информации используется именно Telegram. "Если этот мессенджер заблокируют, то вся надежда на VPN, а также на Павла Дурова, который что-нибудь придумает", – рассуждает предприниматель.

Еще один пользователь Telegram, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что предпочитает пользоваться другим мессенджером, который называется WhatsApp. Применять различные средства обхода блокировок, в случае "закрытия" Telegram для российских пользователей, вице-губернатор не намерен. "Мы все должны быть законопослушными гражданами и внимательно относится к предписаниям Роскомнадзора", – заявил Игорь Албин.

Известный блогер и писатель Джон Шемякин, узнав о том, что грозит мессендежру Telegram, задается риторическим вопросом о том, ждать ли теперь блокировок WhatsApp, Viber и Facebook Messenger.

"Пока владельцы названных выше мессендежров ведут диалог с российскими властями, а не вступают с ними в открытую конфронтацию, как это делает Павел Дуров, наверное, им блокировка не грозит. Хотя, кто может гарантировать, что после Telegram и они не окажутся в списках на блокировку", – размышляет Джон Шемякин.

Еще один известный российский блогер Илья Варламов не верит, что российским властям удастся полностью заблокировать Telegram. И даже пример Китая, на территории которого многие популярные интернет-сервисы и платформы давно и последовательно блокируются, не поможет российским чиновникам полностью отключить продвинутых российских пользователей от дуровского мессендежра:

Отметим, также, что в минувшие выходные на федеральных каналах развернулась кампания против Павла Дурова и созданного им мессенджера. Читайте об этом в материале "Фонтанки" "Телевизор показал, как пользователи Telegram стали террористами".