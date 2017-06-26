Россияне не могут посмотреть официальные видео с президентом Макроном из-за «Пятницы»

Пользователи Интернета в России днем 26 июня столкнулись с проблемой при попытке просмотреть видео встречи Эммануэля Макрона с президентом Украины Порошенко. Как выяснила «Фонтанка», видео Елисейского дворца заблокированы в России еще с декабря 2016 года.

Первые жалобы на блокировку российскими провайдерами сайта президента Франции стали появляться в сети только днем 26-го июня. Интерес к официальному ресурсу возник после новостей с брифинга Макрона и Порошенко. В частности, как писали СМИ, француз заявил том, что супруга французского короля Генриха I – Анна Ярославна, сыграла значимую роль во французско-украинских отношениях, фактически «отдав» украинцам королеву, о корнях которой месяц назад заочно поспорили Путин и Порошенко.

Помимо журналисты распространили информацию о том, что Макрон заявил о переходе Крыма к России как об «аннексии».

Пытаясь получить подтверждение этим цитатам, пользователи, в частности «Ростелекома» и мобильного интернета «МТС», и столкнулись с сообщением о блокировке. В сети появились версии, что блок поставлен из-за некорректности высказываний главы Франции.

Но, как следует из заглушки «МТС» на видео, запрет основан на решение Мосгорсуда аж от 2 декабря 2016 года. В этот день суд столицы принял решение о иску телеканала «Пятница» к французскому видеохостингу Dailymotion. Телевизионщики посчитали, что сервис незаконно распространял их рейтинговые передачи «Ревизорро», «Магаззино» и «Пацанки». Так как администрация видеообменника проигнорировал претензии, «Пятницы» пошла в суд. И добилась блокировки ресурса в России.

Отметим, что Dailymotion является третьим по популярности видеохостингом в мире, уступая по посещаемости лишь YouTube и Vimeo. Им, видимо, и пользуется Елисейский дворец для размещения видео встреч Макрона.