Халк повторил скандальный «месседж» Дзюбы и Кокорина

Бывший форвард футбольного клуба «Зенит» Халк, выступающий сейчас в чемпионате Китая за «Шанхай Теллэйс», во вчерашнем матче против «Хэнань Цзянье» (4:1) повторил скандальный жест нападающих петербургской команды Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

На 62-й минуте партнер Халка бразилец Элкесон забил гол, и они оба отпраздновали взятие ворот, приложив руку к лицу, изображая усы.

Ранее аналогичный жест в исполнении Кокорина и Дзюбы приняли за троллинг главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Кокорина Черчесов изначально не вызвал в состав национальной команды для участия в Кубке конфедераций, а с Дзюбой расстался за несколько дней до старта турнира, по официальной информации, из-за травмы, а по данным главного редактора сайта Sports.ru Юрия Дудя, из-за конфликта.

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2013 по 2016 год и в 148 матчах забил 77 мячей и отдал 66 результативных передач. Вместе с командой он завоевал три трофея. 30 июня 2016 года было объявлено о том, что футболист продолжит карьеру в китайском «Шанхай Тэллэйс». Халк был продан в Китай за рекордную для российского футбола сумму — 55,8 миллиона евро.