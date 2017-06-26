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26.06.2017 19:22

Руинный каскад в Павловске отремонтируют за 24 миллиона

Известное водное сооружение Павловского парка — Руинный каскад — будет отреставрировано.

На сайте госзакупок 26 июня было размещено извещение о конкурсе с ограниченным участием на реставрацию каскада в пригороде Петербурга. Общая стоимость работ составляет 24 млн 320 тыс. рублей. Госзаказчик — ГБУК «Государственный музей-заповедник «Павловск». Как указано в конкурсной документации, подрядчик должен будет выполнить грунтовые работы, пробурить скважины и колодцы, укрепить сооружение и провести его гидроизоляцию, замостить откосы и обновить дорожное покрытие.

Справка:

Руинный каскад построен на реке Славянка, на границе между районами парка, известными как Старая и Новая Сильвия. Он был создан архитектором Винченцо Бренна в 1794 году и представляет собой имитацию античной руины. Видовая площадка каскада, представляющая собой мостик, выполнена из туфа, а ее ограждение – из березовых стволов. Такое сочетание создает интересный контраст между поросшим мхом камнем и белизной древесины. Композиция дополняется фигурами лежащих львов и полуразрушенными вазами. Внизу по камням стекают ручейки воды, а за дух античности отвечают разбросанные между камнями обломки древних статуй.


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