Руинный каскад в Павловске отремонтируют за 24 миллиона

Известное водное сооружение Павловского парка — Руинный каскад — будет отреставрировано.

На сайте госзакупок 26 июня было размещено извещение о конкурсе с ограниченным участием на реставрацию каскада в пригороде Петербурга. Общая стоимость работ составляет 24 млн 320 тыс. рублей. Госзаказчик — ГБУК «Государственный музей-заповедник «Павловск». Как указано в конкурсной документации, подрядчик должен будет выполнить грунтовые работы, пробурить скважины и колодцы, укрепить сооружение и провести его гидроизоляцию, замостить откосы и обновить дорожное покрытие.