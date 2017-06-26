«Фонтанка» за 60 секунд — 26 июня

При подготовке взрыва в метро Петербурга террористы использовали мессенджер Telegram, заявила ФСБ.

И ведущие телеканалы страны тут же развернули масштабную атаку на Павла Дурова и его детище. Все зло в нашей стране от Телеграма. И всякая мерзость — оттуда.

А в Ленобласти меж тем обнаружили фамильную дачную усадьбу Светланы Медведевой – супруги «не-Димона». Ни охраны, ни уточек. Только теща и тесть премьер-министра.

«Бога нет!» – на форуме Geek Picnic автор книги «Бог как иллюзия» Ричард Докинз. «Это Докинза нет!» – ответил протодьякон Андрей Кураев, обнимая Винни-Пуха. А Нил Гейман ничего не сказал, но наверняка улыбнулся.

Начальник Суворовского училища дал «Фонтанке» слово офицера, что в Воронцовском дворце на Садовой, который училище вот-вот покинет, продолжат учиться дети. Но самый интересный вопрос — что это за дети и чему их там будут учить?

26 июня 1941 года Финляндия официально объявила о состоянии войны с СССР. Наш портал «Фонтанка.fi» публикует жуткие воспоминания карельских партизан о том, как с ними боролись спецчасти финской армии.

Один «Зенит» – так себе, а пять — еще лучше. «Газпром», после общих успехов на новом стадионе, задумался о создании гандбольного и мини-футбольного "Зенитов". Баскетбольный и волейбольный «Зениты» уже есть.

Правильно. Лишь бы не хоккей на траве и не балет на льду.

Паспорта болельщиков продолжают блокировать без объяснения причин. Заблокированные болельщики утверждают, что всегда были миролюбивы и законопослушны. Какие мрачные тайны может скрывать их прошлое?

На Неве катер врезался в бок экскурсионного теплохода.

А на проспекте Энгельса лось пошел в лобовую против легковушки.

Смотрите по сторонам всегда и везде. И еще иногда на небо посматривайте, вдруг Докинз все-таки ошибся.