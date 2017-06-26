«Зенит» начал продажу абонементов на стадион «Санкт-Петербург»

Футбольный клуб «Зенит» открыл продажу абонементов на первый круг сезона-2017/18 на стадион «Санкт-Петербург».

Как уточняет пресс-служба, болельщикам предлагается единственный вид абонемента «Все включено», по которому можно посещать все домашние матчи команды, проводимые в рамках следующих турниров – чемпионата России, Кубка России и Лиги Европы. Цены начинаются от 3500 рублей.

С 26 июня по 9 июля продление абонемента доступно исключительно для владельцев абонементов сезона-2016/17. С 10 июля откроется свободная продажа, в том числе — на фанатский вираж.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» сыграл на стадионе «Санкт-Петербург» два матча. Клуб должен был сыграть три, но из-за неудовлетворительного состояния газона матч с «Краснодаром» был перенесен на «Петровский».