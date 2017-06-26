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26.06.2017 19:06

Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»

Дольщик подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве строительной компании «Дальпитерстрой». Суд зарегистрировал его, но к производству не принял. Вероятно, вопрос будет решен вне судебной тяжбы.

Как сообщил «Фонтанке» 26 июня гендиректор застройщика Аркадий Скоров, заявителем выступил дольщик одного из домов на участке 463 в Шушарах. По словам главы «Дальпитерстроя», подав требование о банкротстве, дольщик пытается ускорить процесс выплаты 300 тыс. рублей неустойки. Ранее будущие жильцы домов на участке 463 жаловались на то, что их дома не введены в эксплуатацию.

«Все разрешения и согласования получены. Дома введут в эксплуатацию на этой неделе», – заявил Скоров.

В прошлом месяце «Дальпитерстрой» по решению суда расплатился с горожанами за невыполнение своих обязательств. Строительная компания задолжала больше восьми с 500 тыс. рублей за невыполнение прописанных в договорах обязательств. По решению суда, застройщик должен был компенсировать неустойку и моральный вред 23 дольщикам, чьи интересы были нарушены. Чтобы ускорить выплаты, к делу подключились приставы, которые нашли необходимые средства на расчётном счёте компании.


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