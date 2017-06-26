FIFA: критиковали поле стадиона «Санкт-Петербург»? А забили четыре гола!

Критику поля на стадионе «Санкт-Петербург-арена» со стороны некоторых футболистов – участников Кубка конфедераций – 2017 прокомментировал директор департамента Международной федерации футбола FIFA по проведению соревнований Колин Смит.

«Роналду (нападающий сборной Португалии. — Ред.) и Сантуш (главный тренер сборной Португалии. — Ред.) критиковали поле стадиона «Санкт-Петербург»? Но они всё-таки забили на этом газоне четыре гола! В целом мы довольны всеми полями на российских стадионах, но петербургский газон новый, он ещё не созрел в полной мере. Мы об этом изначально говорили. Газон перенёс некоторые повреждения из-за тренировок и матчей, плюс менялась погода, что тоже не помогало. Сейчас у поля есть возможность отдыхать до финала. Уверен, в решающем матче газон будет в хорошем состоянии», — цитирует Смита «Чемпионат.com».

После матча Новая Зеландия — Португалия (0:4) Криштиану Роналду заявил, что поле «Санкт-Петербург-арены» было сложным, а газон плохой http://www.fontanka.ru/2017/06/24/093/. «Игру высокого уровня на нем не показать», – подытожил футболист.