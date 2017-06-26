УФАС пригрозил сети «Семья» делом за использование символики FIFA

Плакаты и листовки с символикой Кубка конфедераций FIFA, которые были развешаны в магазинах «Семья», стали поводом для предупреждения от УФАС Петербурга. Это первая крупная торговая сеть, которая попалась на подобной попытке заработать на турнире.

Как сообщает 26 июня пресс-служба регионального отделения Федеральной антимонопольной службы, реклама с эмблемой Кубка сопровождала некоторые виды товаров в магазинах сети — от чипсов до пива. Договора с FIFA, необходимого для использования логотипа, у ООО «ТД «Интерторг» не оказалось.

Пока юридическое лицо отделалось предупреждением, отмечают в УФАС. Если листовки с официальной символикой Кубка не исчезнут из магазинов, против ритейлера может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Фонтанка» запросила комментарий у представителей торговой сети.

Ранее УФАС выдало предупреждение за использование символики Кубка конфедераций – 2017 на вывеске лобби-бара «Бутик-отеля «АВТОР». Такие же меры ведомство приняло в отношении ООО «Инвестиционно-строительная группа «Форт ИС СПб» за распространение листовок «Карлс Джуниор» (Carls Jr.) в радиусе 2 тыс. метров вокруг зоны стадиона «Санкт-Петербург-арена» без разрешения FIFA.

Напомним, Кубок конфедераций начался в Петербурге 17 июня и завершится на этой неделе, 2 июля. В нем принимают участие 8 футбольных команд со всего мира. В следующем году Петербург и другие города России принимают чемпионат мира по футболу.