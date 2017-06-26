У Сальвадора Дали через 30 лет после смерти может появиться дочь

Суд Мадрида одобрил эксгумацию тела Сальвадора Дали по иску женщины, называющей себя дочерью известного художника. При жизни детей у него не было.

О решении провести генетическую экспертизу, которое было принято после двухлетнего процесса, 26 июня пишет El Pais. Истица Мария Пилар Абель с 2007 года пытается доказать своё родство с испанским художником Сальвадором Дали. Как утверждает женщина, она общалась с людьми, которым за год до её рождения в 1955 году мать Марии рассказывала о тайных отношениях с художником.

Суд, куда Абель обратилась в 2015 году, разрешил извлечь останки художника, так как спустя 30 лет после его смерти никаких биологических образцов для проведения экспертизы не осталось. Предположительно анализ ДНК будет сделан уже в июле 2017-го.

Если он подтвердит, что Пилар Абель — дочь художника, то она сможет носить фамилию Дали и, самое главное, получит авторские права на его работы, что мгновенно сделает ее миллионершей.