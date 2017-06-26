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26.06.2017 18:25
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Телевизор показал, как пользователи Telegram стали террористами

На федеральных каналах развернулась кампания против Павла Дурова и мессенджера Telegram. В главных ролях: террористы, наркоторговцы, «эксперты» и анонимные оперативники ФСБ.
Телевизор показал, как пользователи Telegram стали террористами

НТВ, «Пятый», «Первый» и «Россия» констатируют: Telegram — это безумно опасно, потому что используется преступниками, "мессенджер покрывает даже коррупционеров и мошенников". Павел Дуров в сюжетах назван анархистом и злодеем. «Фонтанка» изучила, что говорят по телевизору о Telegram.

В рейтинге отснятых телеканалами кадров о том, как Павел Дуров отказывается отвечать на просьбы Роскомнадзора и раскрывать данные шифровки месседжера Telegram, пока лидирует «Пятый канал». В сюжете — полный набор, обычно используемый в репортажах об оппозиционерах. И девушка Юлия, у которой мать погибла 3 апреля в петербургском метро во время теракта, который произошел во многом благодаря переписке в этом мессенджере.

И характеристика Дурова как злого гения: «Примеряет образ головореза, всегда одет в черное, появляется на публике вразрез с нормами морали». В сюжете даже присутствует одноклассник Дурова. Вероятно, в доказательство злонамерений создателя приложения «Пятерка» приводит историю о том, как маленький Паша в школе взломал компьютеры и написал, что какой-то преподаватель «must die». Но дальше – хуже. Присмотритесь: Дуров на последних фотографиях то ли не стареет, то ли не взрослеет! Сюжет сопровождается тревожной музыкой из криминальных хроник и заставкой с логотипом Telegram на кроваво-красном фоне.

Не забыли тему и «Вести Недели» с Дмитрием Киселевым, однако на этот раз оригинальностью не отличились. Никаких распятых мальчиков или украинских спецслужб. Корреспондент даже называет приложение быстрым и качественным, но сетует на то, что Павел Дуров отказывается идти на диалог с Роскомнадзором, когда это так надо. А в кадре несостоявшиеся смертники как на духу рассказывают о том, как познакомились с кураторами в Telegram и понятия не имеют, от кого получали инструкции, как собрать бомбу и где она должна сработать. За две минуты до взрыва сообщение от куратора из Сирии получил и террорист, подорвавший себя в петербургском метро, утверждается в сюжете. Изобретением Дурова, по данным телеканала «Россия», пользуются еще и наркоторговцы, и даже коррупционеры.

«Один задержанный за взятку губернатор общался с подчиненными в Telegram, распределяя, кому и чего», – под конец констатируют «Вести Недели», обвиняя уже и в пособничестве коррупции.

Груз ответственности Дурова рос в телесюжетах не просто с каждым днем, а с каждым часом. Еще днем 23 июня, в пятницу, о террористах и взяточниках в сюжетах не было почти ни слова, в качестве главного аргумента о необходимости запрета мессенджера телезрителям предъявляли только наркоторговцев. В сюжете «России» ведущие показали карту преступлений, совершенных с помощью Telegram: Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Новосибирск.

«Это лишь некоторые города, где с помощью приложения нарушали закон. Дела о мошенничестве, но в основном — торговля наркотиками», – привел пример журналист.

Москва почему-то в выборку не попала. А к вечеру на телеканале в сюжете уже вещали задержанные за подготовку терактов, в качестве картинки «Россия» показывала скриншоты чатов, якобы используемых сторонниками сирийских боевиков для вербовки.

Отставал от «России» «Первый канал». Там террористы в сюжетах в пятницу, 23 июня, не появились, в новостях рассказали лишь о наркоторговцах и мошенниках. Причем в качестве картинки в подбивке, используемой для доказательства использования Telegram распространителями канабиса, журналисты использовали скриншот с экрана с браузером Internet Explorer 1997 года выпуска. На это обратил внимание фотограф Давид Френкель. «Я вот согласен с сюжетом Первого канала. Все зло в интернете от старых версий браузеров», – написал он в твиттере.

Уже 25 июня в воскресном выпуске «Первого канала» тон сюжетов поменялся. Павел Дуров был назван анархистом, а пользователи, его поддерживающие, просто не в курсе, что на Западе тоже наступают на свободу переписки, но скрытно, о чем всему человечеству поведал Эдвард Сноуден.

«"Братья-мусульмане" использовали нечто подобное при организации революции в Египте, но это было за полгода до появления Telegram», – приводит ведущий аргумент, свидетельствующий, правда, о прямо противоположном — и без этой программы госпереворот совершить можно. На «Первом» также привели статистику о блокировке экстремистских каналов командой Дурова — 5 тысяч, но тут же добавили, что «за внушительной цифрой, по сути, ничего не стоит».

В качестве эксперта «Первый» использует проректора РГСУ Виктора Калинина, однако в его словах почему-то ни разу не упоминается мессенджер, вместо этого — набор опасностей, с которыми сталкиваются пользователи в Интернете: мошенничества, группы смерти и другие подобные вещи.

25 июня сразу в двух сюжетах российских телеканалов ("Первого" и "Пятого") присутствует излюбленный тележурналистами комментатор – анонимный оперативный сотрудник ФСБ. С измененным голосом, спиной к зрителям он говорит: «Террористы пользуются конспиративным общением в Telegram в закрытых чатах». Журналисты в кадре понимающе кивают.

коллаж из скриншотов с сайта 1tv.ru

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Необходимость сотрудничества Дурова с российскими властями Ирада Зейналова в воскресном выпуске НТВ объясняет тем, что «когда глава ФСБ встречается с думцами и просит не брать с собой телефоны, он точно понимает, как далеко зашли технологии». Говоря об опасности Telegram, она отмечает, что «другие системы готовы к сотрудничеству». За кадром ведущая оставляет тот факт, что на текущий момент неизвестно, чтобы WhatsApp, Viber или Skype предоставили информацию Роскомнадзору. К слову, на том же НТВ в программе «ЧП» чуть больше месяца назад журналисты рассказывали о блокировке сервиса для общения Imo, в сюжете утверждалось, что террористы пользуются им, а также WhatsApp и пресловутым Telegram.

В соцсетях уже прогнозируют, какими будут новые серии кампании против Дурова и его изобретения. Например, в ближайшие дни может появиться новость о соцопросе, как россияне негативно восприняли отказ Дурова регистрировать Telegram в реестре Роскомнадзора. «В ответ на заявление, будто "Телеграм" – рассадник наркоторговли, наркоманы ничего не ответили, только шумно выдохнули. Оказывается, враги до сих пор не знают, где рассадник», – продолжил ТВ-сюжеты автор Telegram-канала Ortega. «Предлагаю теперь при упоминании "Телеграм" в любых СМИ использовать приписку (мессенджер, запрещённый на территории Российской Федерации)», – парируют блогеры из канала «Передайте Путину». «А мне третьего дня один мужик сказал по секрету, что террористы имеют обыкновение пользоваться магазинами «Пятёрочка». Беспрепятственно покупают там доширак и хлебобулочные изделия. За наличные неизвестного происхождения и избегая идентификации при покупке. Тут, на мой взгляд, есть о чем задуматься компетентным органам», – советуют в «Прикладной социопатии». Кроме того, ведущие анонимных каналов замечают: несмотря на рвение, с которым телеведущие говорят о запрете в России Telegram, сами телеканалы предлагают следить за их новостями в том числе именно в этой соцсети.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Справка:

По данным мобильных операторов в России мессенджер номер один – WhatsApp, им пользуются 68,7% клиентов Билайна и 47,6% среди абонентов Мегафон. На втором месте Viber – 45,7% и 39,7% соответственно. Доля пользователей Телеграма пока не так существенна – этим мессенджером пользуются всего 7,5% абонентов Билайна. Российская аудитория Telegram в 2017-м года достигла 6 млн активных пользователей, по данным сервиса Telegram — Combot. Речь идёт о тех, кто пользуется Telegram ежемесячно. Создатель Telegram Павел Дуров в феврале 2016-го года заявлял, что месячная аудитория сервиса достигла 100 млн активных пользователей. Представители Viber ранее заявляли СМИ, что аудитория мессенджера в России в 2016-м составляла около 50 млн человек. В WhatsApp насчитали более 30 млн ежемесячных активных пользователей из России.


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комментарии пользователей (25)
lion405
26 июня 2017 г. 19:17
werius: Я не считаю так. Я не исключаю и такой вариант. Впрочем, лично мне шифрованными каналами скрывать нечего... как и большинству.
ardis
26 июня 2017 г. 19:12
не разобрал: в Авроре картинка с Сенного рынка или метро Просвещения?
werius
26 июня 2017 г. 19:11
lion405: Считайте так. Никто не запретит конспирологию. Но я больше верю в психологию.
Cashmare
26 июня 2017 г. 19:09
Террористы не пользуются мессенджерами, они давно сидят в кремле и пользуются первым каналом
Дмитрий Н
26 июня 2017 г. 19:04
lion405:
до создания контролируемой песочницы, в которой всякие нехорошие личности будут иметь ложное ощущение безопасности.
Это был бы идеальный вариант для ФСБ. И вполне в духе их действий, начиная с операции "Трест".
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