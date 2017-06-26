Telegram готов к обходу блокировки Роскомнадзора
Обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств будет поддерживать соединения с прокси-серверами по протоколу, который может использоваться для обхода возможной блокировки в России.
Как говорится в сообщении сообщества Telegram News в соцсети «Вконтакте», команда мессенджера предполагала такое решение (относительно блокировки) и «включила в функционал поддержку соединения с прокси-серверами на основе протокола SOCKS5».
В сообществе опубликована подробная инструкция по настройке мессенджера для обхода блокировок. Опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат её в ближайшем обновлении, говорится в сообщении.
Справка:
Заявление о возможной блокировке Telegram в России сделал на прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров. В открытом письме он потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую по российскому законодательству для внесения в соответствующий реестр. В случае отказа Жаров пригрозил блокировкой мессенджера. Дуров в свойственной ему резкой манере парировал: тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 26 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram.