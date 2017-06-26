Telegram готов к обходу блокировки Роскомнадзора

Обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств будет поддерживать соединения с прокси-серверами по протоколу, который может использоваться для обхода возможной блокировки в России.

Как говорится в сообщении сообщества Telegram News в соцсети «Вконтакте», команда мессенджера предполагала такое решение (относительно блокировки) и «включила в функционал поддержку соединения с прокси-серверами на основе протокола SOCKS5».

В сообществе опубликована подробная инструкция по настройке мессенджера для обхода блокировок. Опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат её в ближайшем обновлении, говорится в сообщении.