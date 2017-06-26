Кто заплатит за дорогу в гипермаркет

Правительство хочет возложить затраты строительство и содержание съездов с дорог к ТЦ и гипермаркетам на их владельцев. Асфальт будет лучше, но продукты подорожают, предупреждают ретейлеры.

Сэкономить бюджету миллиарды рублей на дорожных работах, избавить от пробок подъезды к торговым центрам, должны, по мнению чиновников, именно владельцы гипермаркетов. Проект поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности в РФ», разработанный Минтрансом, в конце прошлой недели был принят Госдумой РФ в первом чтении. Он обязывает владельцев торговых центров площадью свыше 10 тыс. кв. м за свой счет оборудовать парковки и подъездные пути к транспортным магистралям.

Инициатива правительства неизбежно приведет и к росту арендных ставок, и потребительских цен, считает глава агентства INFOLine, одного из крупнейших аналитиков российского потребительского рынка, Иван Федяков. По его словам, требование строить и согласовывать съезды по сути легализует уже сложившуюся практику. Однако если раньше ТЦ и гипермаркеты передавали построенные дороги на баланс регионов, то теперь и содержать будут за своей счет.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, главная цель новеллы — борьба с пробками. Сейчас выполнять нормативы по наличию дополнительных полос на съездах, светофорам и т. д. должны только «объекты дорожного сервиса» – автозаправочные станции, автовокзалы, гостиницы и др. А вот большим магазинам и ТЦ закон не писан – они проектируют свою инфраструктуру как бог на душу положит, что приводит к образованию заторов.

Если закон будет принят, ретейлеры и владельцы ТЦ должны будут согласовывать проекты с властями. Расходы на запуск и содержание тоже ляжет на плечи бизнеса. По мнению чиновников, это позволит в три раза увеличить пропускную способность трасс у крупных магазинов, а также сэкономить на дорожных работах свыше 17 млрд руб. В эту сумму оценивается ущерб автодорог от присоединения 1,5 тысяч российских гипермаркетов.

В законопроекте речь идет о федеральных трассах, однако региональные власти могут ввести подобные нормы и для гипермаркетов, расположенных у магистралей регионального, межмуниципального и местного значения — то есть всех дорог между городами и внутри них. Впрочем, на созданные до вступления закона в силу развязки его действие не распространяется.

«Налог на ИКЕА»

По экспертным оценкам, сейчас в Северной столице и ближайших пригородах работает около 30 крупных торговых центров и примерно сотня гипермаркетов. Объекты свыше 10 тыс. кв м вблизи федеральных трасс (к ним относится «Нарва», «Скандинавия, «Кола» и КАД) имеет большинство крупных сетей, к примеру, «Икеа», «Максидом», «Лента», «О“кей», «Карусель», «Юлмарт», «Ряды».

В Смольном приветствуют инициативу федеральных коллег. «Нам нужна конкретизация и закрепление этих обязанностей за владельцами торговых центров», – заявили в КРТИ. При этом, по словам чиновников, петербургские ретейлеры и так согласовывают расположение выездов, и пробок появлением своих объектов не создают. «Фонтанка», правда, сразу назвала как минимум два таких ТЦ – «Галерея» и «Невский центр», у которых, несмотря на наличие подземной парковки, всегда есть скопление машин, – но оба располагаются в историческом центре города, и, хоть и имеют подземные парковки, возможности создания развязок априори ограничены.

Сами ретейлеры разошлись в оценках законопроекта. Так, член совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич считает инициативу правительства «налогом на ИКЕА». Сделанные за счет государства дороги есть только у крупных, чаще иностранных, ретейлеров, заключивших с регионами инвестиционные соглашения, говорит она. А вот большинство отечественных сетей либо строят парковки и подъездные пути сами, либо покупают участки с уже имеющейся инфраструктурой. «Надеяться, что для нас кто-то что-то сделает, и ранее не приходилось», – подчеркивает Мария Евневич.

В пресс-службе «ИКЕА» сообщили, что пока не готовы оценить последствия принятия поправок на свой бизнес. В «Ленте» подтвердили, что «при необходимости» компания и сегодня несет затраты на строительство подъездов к гипермаркетам, однако затем передает их на баланс региона. Совладелец сетей «Юлмарт» и «Ряды» Дмитрий Костыгин сообщил, что зачастую также строит съезды за свой счет, хотя имеет статус стратегического инвестора. «Но мы все согласовываем — как бог на душу положит, не строим, — себе дороже», – подчеркнул он.

«Чудес не бывает – конечно, цены вырастут», – соглашается Мария Евневич. Зато дороги будут лучше. По ее словам, сейчас у ретейлера есть два варианта — ждать госремонта и слушать жалобы покупателей о том, что к магазину невозможно подъехать, либо «делать вид, что хулиганы ночью залатали ямы». Если обязанность делать ремонт будет законодательно закреплена за ретейлером, он сможет официально предъявить эти расходы в отчетности, а значит, заплатить меньше налогов.

Строительство 1 км однополосной автодороги стоит минимум 45 млн рублей, указывается в пояснительной записке законопроекта. Средние инвестиции в создание гипермаркета 10 тыс. кв. м — около 1 млрд рублей. Таким образом, затраты на создание съезда могут достигать 5% от общих инвестиций. Содержание такой дороги участники рынка оценивают в «несколько миллионов рублей в год».

Однако эксперты видят и другие риски. «Необходимость нести дополнительные расходы может отпугнуть инвесторов, очередь из которых и так не стоит», – комментирует Иван Федяков. Если в городах-милионниках бизнес готов брать на на себя «дорожную нагрузку», то в регионах такие проекты могут оказаться нерентабельными.

«Если мы хотим развития, обязательства властей региона и бизнеса должны быть обоюдными», – подчеркивает он. Выходом могло бы стать возможность взимания платы за проезд по таким дорогам или субсидирование владельцам ТЦ и гипермаркетов части расходов на ремонт съездов, считает эксперт.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»