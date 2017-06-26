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26.06.2017 17:57

Объявлена программа церемонии закрытия Кубка конфедераций в Петербурге

Стали известны детали церемонии закрытия Кубка конфедераций, которая пройдет 2 июля перед финальным матчем на «Санкт-Петербург-арене».

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA), шоу начнется в 19:15 и продлится около 20 минут. Церемония закрытия вместит в себя эпизоды, посвященные Санкт-Петербургу, главному городу турнира, истории Кубка конфедераций FIFA, его победителям и нынешним участникам. Для зрителей выступят Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash.

Свое мастерство 2 июля также продемонстрируют многочисленные артисты из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Среди них – Станислав Литвинов, артист театра «Ленинград Центр» и хореограф-постановщик открывающего церемонию номера, а также балерина, хореограф, заслуженная артистка России Вера Арбузова. На церемонии открытия она исполнила сольную партию Жар-птицы, а теперь сама поставит номер, посвященный балету.

Напомним, церемония открытия также проходила на «Санкт-Петербург-арене» и также продолжалась 20 минут. Однако из-за жестких мер безопасности прошла она при менее чем наполовину заполненных трибунах.


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