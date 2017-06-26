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26.06.2017 17:54

Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик Merrill Lynch

Россия заняла второе место в топе развивающихся рынков Bank of America Merrill Lynch, которого лишилась в 2014 году после обвала цен на нефть. За все время ведения рейтинга с 2009 года страна впервые обошла Китай по фундаментальным показателям.

Как сообщает РБК со ссылкой на обзор BofAML, Россия вернулась на место, которого лишилась в 2014 году после обвала нефтяных котировок. Россия оставила вторую экономику мира позади в рейтинге впервые. Топ из десяти стран возглавила Южная Корея.

В документе говорится о слабом экономическом росте России, но об «одних из самых сильных показателей» счета текущих операций, бюджетно-налоговой политики, а также уровня использования заемных средств. Отмечается, что стране удалось существенно снизить инфляцию.

 


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www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
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