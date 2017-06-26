Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик Merrill Lynch

Россия заняла второе место в топе развивающихся рынков Bank of America Merrill Lynch, которого лишилась в 2014 году после обвала цен на нефть. За все время ведения рейтинга с 2009 года страна впервые обошла Китай по фундаментальным показателям.

Как сообщает РБК со ссылкой на обзор BofAML, Россия вернулась на место, которого лишилась в 2014 году после обвала нефтяных котировок. Россия оставила вторую экономику мира позади в рейтинге впервые. Топ из десяти стран возглавила Южная Корея.

В документе говорится о слабом экономическом росте России, но об «одних из самых сильных показателей» счета текущих операций, бюджетно-налоговой политики, а также уровня использования заемных средств. Отмечается, что стране удалось существенно снизить инфляцию.