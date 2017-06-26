Чиновники нашли закрытый Роспотребнадзором лагерь в Петербурге по рекламе

Чиновники рассказали, за что закрыли оздоровительный лагерь «Академия тренинга и туризма» в Петербурге. Руководство заведения утверждало, что единственной причиной были укороченные смены.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по образованию 26 июня, сотрудники ведомства нашли ООО «Академия тренинга и туризма» в ходе обычного мониторинга работающих в сфере детского отдыха заведений. Его проверили по реестру центра оздоровления и отдыха (ЦОО) «Молодежный» (подведомственного комитету), в который вносятся все лагеря, которые проверили надзорные органы (Роспотребнадзор, прокуратура и другие). Там такой организации не оказалось. Эта информация была передана в Роспотребнадзор. Те, в свою очередь, навестили компанию.

Выяснилось, что у «Академии» нет пакета разрешений на работу с детьми, и фактически лагерь является открытым несанкционированно. Проверяющие вынесли постановление о приостановке работы учреждения, а также составили протокол об административном нарушении. Сегодня его рассматривает суд.

В комитете призвали родителей детей сверяться с реестром, размещенным на ЦОО, для того, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию.

Ранее сегодня стало известно о том, что дети, которые находились в «Академии тренинга и туризма», вынуждены были вернуться домой. Как рассказывала «Фонтанке» директор лагеря Анастасия Костромина, это произошло из-за того, что подопечные от 6 до 18 лет находились в заведении менее 21 дня. Три недели — якобы четко установленная смена для оздоровительного детского заведения.