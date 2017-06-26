Немного бизнеса в сирийской войне

Боевыми действиями в Сирии от имени России займется общество с ограниченной ответственностью. Подробности соглашения объявлены "корпоративной тайной". Её узнала "Фонтанка".

Четверть всего газа и всей нефти, добытой на отвоеванной для Башара Асада территории, может достаться фирме, связанной с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным. Взамен зарегистрированная год назад коммерческая компания должна освободить месторождения и заводы от Исламского государства (запрещённого в России).

Визит сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема, посетившего Москву в декабре 2016 года, прошел без помпы и остался не замеченным российской прессой. Только в марте 2017 года в интервью кувейтской газете «Ас-Сияса» министр энергетики России Александр Новак сообщил о переговорах: «В рамках нашей последней встречи с министром нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганемом (8 декабря 2016 г.) мы предметно обсуждали участие ряда крупных российских компаний в проектах разведки и добычи нефти и газа на территории Арабской Республики с акцентом на обеспечение безопасности их деятельности там» (цитата по сайту Минэнерго России).

По информации «Фонтанки», результаты встречи беспрецедентны и касаются не столько энергоресурсов, сколько военно-политических вопросов. Заключённые соглашения возвращают практику времён Френсиса Дрейка и Сесиля Родса.

Министр Али Ганем в интервью арабскому агентству SANA рассказал о встречах не только с Александром Новаком, но и с «представителями российских нефтяных компаний, работающих в Сирии», упомянув о подписании ряда соглашений о совместной работе и общих проектах. Компании-контрагенты при этом названы не были.

«Фонтанка» узнала о двух коммерческих партнёрах сирийского правительства в России.

Каперское свидетельство

По информации, поступившей от источника, близкого к Минэнерго, серьезный меморандум был подписан с ООО «Евро Полис». Содержание меморандума с точностью до смысла: ООО «Евро Полис» обязуется освобождать захваченные противниками режима нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры, а затем их охранять. Доля ООО «Евро Полис» в добыче нефти и газа – четверть, расходы на боевые действия – сверх того, возмещаются отдельно. Срок действия меморандума – 5 лет.

«Это был ещё не обязательный документ, – объяснил источник, – для приобретения меморандумом юридической силы требуется принятие нового сирийского закона, и его действие будет иметь обратную силу – заплатят со времени подписания меморандума».

Фото: фото с сайта facebook.com, пользователь mopmr.gov.sy

Официально на запрос «Фонтанки» о содержании меморандума, заключённого между сирийской стороной и ООО «Евро Полис» под эгидой Министерства энергетики России, в пресс-службе Минэнерго отвечать отказались: «Содержание данных документов является корпоративной тайной».

По данным «СПАРК-Интерфакс», «корпорация» с неоднозначным наименованием «Евро Полис» зарегистрирована 13 июля 2016 года в городе Красногорске Московской области, в бизнес-центре по адресу: Ильинское шоссе, дом 1. В одном помещении с десятками других организаций. Единственный работник – генеральный директор, уставной капитал 10 тысяч рублей, контактного номера телефона, сайта и адреса электронной почты нет. Никакой видимой деятельности с момента создания до декабря 2016 года общество не вело. Потом всё изменилось.

Генеральный директор специального назначения

«Евро Полис» начинает преображаться с началом 2017 года. 16 января генеральным директором становится Олег Ерохин. Бывший боец СОБР главка МВД России по Северо-Западному федеральному округу, затем – старший оперуполномоченный по особо важным делам в оперативно-разыскной части номер один того же главного управления. После выхода на пенсию отставного полицейского можно было заметить в компании прежних сослуживцев, например вместе с Евгением Гуляевым – ныне начальником службы безопасности Евгения Пригожина. Или с Героем России Андреем Трошевым. Тем самым, который на фото из Кремлевского дворца запечатлен рядом с президентом России Владимиром Путиным и командиром ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным. Говорят, в 2014-м Олега Ерохина видели на Донбассе, а в 2015 – 2016 годах встречали в Сирии. В 2016 году Ерохин и Трошев учредили Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов.

ЧВК Вагнера – неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК «Фонтанка» впервые рассказала осенью 2015 года. Служащие ЧВК Вагнера не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, однако за свою боевую работу получали боевые ордена и медали. Командир подразделения — подполковник запаса Дмитрий Уткин (Вагнер – его позывной). Как писала «Фонтанка», бывшие сослуживцы Евгения Гуляева, руководителя службы безопасности Пригожина, также могут быть связаны с ЧВК Вагнера.

Собственник из офиса Пригожина

19 января 2017 года у «Евро Полис» меняется собственник – единственным участником ООО становится ЗАО «Нева». Искать предприятие по адресу регистрации в Петербурге на Загребском бульваре, дом 21, так же бесполезно, как «Евро Полис» в Красногорске. Зато персона генерального директора говорит о многом: Валерий Чекалов. Он же генеральный директор и формальный собственник ООО «Коллектив-Сервис» на 17-й линии Васильевского острова. Номера телефонов «Коллектив-Сервиса» совпадают с контактами двух десятков связанных с Евгением Пригожиным компаний: начиная от «Магазина купцов Елисеевых» и «Музея шоколада» и заканчивая давно прогоревшими «Блиндональт-инвест» и «Блиндональтсом».

Евгений Пригожин – петербургский миллиардер, связанные с ним компании занимают на рынке армейского госзаказа положение, близкое к монопольному.

Свой бизнес Пригожин начал в сфере общественного питания. Ему принадлежит ресторан «Старая таможня» на Васильевском острове и ещё несколько ресторанов, в том числе — точка питания в Доме правительства. Евгений Пригожин традиционно обеспечивает ресторанное обслуживание на мероприятиях президента. Имя Евгения Пригожина связывают с «фабрикой интернет-троллей», а журналисты РБК установили, что он контролирует медиахолдинг с аудиторией около 36 млн человек в месяц. По данным «Фонтанки», люди из службы безопасности Пригожина тесно контактируют с руководством ЧВК Вагнера.

Одновременно в ООО «Евро Полис» меняются основные коды экономической деятельности. Была оптовая и розничная торговля различными продуктами да складская деятельность. Появляется добыча нефти, газа, угля, бурение и другие сопутствующие виды производства.

В мае 2017 года уставной капитал ООО возрастает с 10 тысяч до 3 миллионов рублей, компания открывает и официально регистрирует филиал в Сирийской Арабской Республике, городе Дамаске.



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Полная выписка из ЕГРЮЛ

Автор: ЕГРЮЛ

Война – это бизнес

До 2017 года так называемая ЧВК Вагнера, насколько известно «Фонтанке», в качестве какого-либо юридического лица зарегистрирована не была и формально не существовала. Никаких законных или псевдозаконных оснований для деятельности российских ЧВК что в России, что в Сирии не было.

Если подписанный в Москве меморандум будет подкреплен или уже подкреплен юридически обязывающим документом, то «Евро Полис» – российское коммерческое общество – видимо, примет на себя обязательство вести военные действия на территории другой страны в интересах местного правительства и государственных корпораций. Это далеко выходит за обычные границы применения частных военных и охранных компаний в мировой практике.

Новое в деятельности: сотрудники «Евро Полис», по данным «Фонтанки», трудятся в нефтегазодобыче не только с оружием в руках. Вероятно, часть российских граждан направляются от «Евро Полис» в Сирию в качестве рабочих, принимающих участие в восстановлении нефтяного производства, и в качестве пожарных. Возгорания на нефтяных и газовых скважинах, особенно в условиях боевых действий, часто происходят на месторождениях Пальмиры. Многочисленные свидетельства этого можно найти в официальном Facebook Министерства нефти и минеральных ресурсов. Национальность пожарных на снимках незаметна.

В определённых кругах интерес ЧВК к нефтяным полям Пальмиры не секрет. Генеральный директор компании частного военного консалтинга «РСБ-Групп» Олег Криницын слышал о том, что «добровольческая группировка Уткина-Вагнера» планирует в том числе и охрану нефтяных полей: «Понятно, что сам Уткин не принимает таких решений. Всё планируется сверху, понятно, что договоры подписывает не Уткин. Он выполняет техническую работу, а планирование развития компании и продвижения её дальше, естественно, принимаются на верхнем уровне. Я считаю, что это правильная практика. Люди работают, вкладывают деньги, ничего необычного. Война – это бизнес».

Цена в баррелях и долларах

Экономический смысл кампании точно подсчитать нельзя. Как объяснил «Фонтанке» нефтегазовый аналитик, партнёр компании RusEnergy Михаил Крутихин, не зная, какие конкретно месторождения и заводы могут попасть под соглашение, дать прогноз по прибыли не получится. «С практической точки зрения большое сомнение вызывает возможность организации экспорта в условиях Сирии. Каким образом будет осуществляться доставка? Машинами не навозишься. Ну, и не зная объемов добычи, более-менее точный анализ провести невозможно», – говорит эксперт.

Менее точный анализ «Фонтанка» прикинула на калькуляторе. Как рассказывал министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем на Народной ассамблее, по состоянию на февраль 2017 года ежедневно в Сирии добывалось 3 тысячи баррелей нефти, 6,6 миллиона кубометров природного газа и не более 40 тысяч кубометров сжиженного природного газа.

25 мая 2017 года на сайте alwatan.sy Ганем приводит уже другие цифры: ежедневная добыча легкой нефти 8 тысяч баррелей (с планами поднять до 12 тысяч баррелей в день) и ежедневная добыча газа 9 миллионов кубометров (в планах – 11,5 миллиона кубометров).

Может, и не все месторождения, подконтрольные Башару Асаду, охраняются «Евро Полис», но и количество освобождённых нефтяных и газовых полей к июню выросло. Если взять за основу мировые цены на нефть и газ, отнять 10 – 15 процентов обычной доли правительства и разделить на четыре, то месячная выгода от сирийской войны вряд ли составит более 100 миллионов долларов США. Расходы на боевые действия, напомним, возмещаются отдельной строкой.

Нефтегазоносный район в окрестностях Пальмиры является основой сирийской экономики. Нефть и газ под Пальмирой на северо-востоке Сирии открыты в 20-х годах ХХ века. К 90-м годам сирийской стороной были подписаны контракты на разведку нефти и газа с 12 иностранными компаниями (Shell-LF-Total, Rathon, Tolo и др.) на площади 71 тыс. кв. км. Впоследствии к Сирийской нефтяной компании присоединились INA, Devon Energy, Petro-Canada, IPR, Татнефть, HBS, DNOS, Stratk.

Разведанные запасы составляют около 2,5 млрд баррелей нефти и 241 млрд кубометров газа. Исторический максимум нефтедобычи – 677 тыс. баррелей в день – был достигнут в 2002 году.

В 2011 году, после начала внутрисирийского конфликта, США и Европейский совет ЕС ввели полный запрет на импорт или транспортировку сирийской нефти, после чего иностранные компании под угрозой санкций прекратили деятельности на территории Сирии.

Как cпрятаться за ISIS Hunters

Забавное совпадение: с начала 2017 года в информационном пространстве появляется спецподразделение сирийской армии «Охотники за ИГИЛ» (ISIS Hunters). Якобы оно подготовлено российскими инструкторами, а его основная задача совпадает с договорными обязательствами ООО «Евро Полис»: освобождение, охрана и оборона нефтяных месторождений под Пальмирой. С марта 2017 года «Охотники за ИГИЛ» постоянно присутствуют в репортажах «Федерального агентства новостей» (ФАН) и других СМИ, которые, как показал РБК, входят в медиахолдинг Евгения Пригожина.

На фото и видео бойцы подразделения появляются, как правило, с закрытыми лицами, иногда видны солдаты характерной арабской внешности. Часто публикуются пропагандистские видео боевых успехов, приписываемых «Охотникам за ИГИЛ». Но иногда случаются ляпы, которые показывают, кто в действительности ведет бои за газовые месторождения под громким брендом.

Например, это видео было размещено в Twitter ISIS Hunters, а затем опубликовано ФАН 1 марта 2017 года под заголовком «Пальмира: итоги второго дня штурма древней столицы». В репортаже рассказывалось о военных достижениях «охотников».

видео с сайта twitter.com, пользователь ISIS_Hunters видео с сайта twitter.com, пользователь ISIS_Hunters

Некоторое время спустя в Интернете появился видеоролик, на котором, очевидно, то же место в то же время. Съёмка ведется видеокамерой, видимо, закрепленной на шлеме бойца. Он идет с автоматом и достреливает раненых врагов – предположительно членов ИГИЛ.

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«Свои, не стрелять! Ещё два «духа» здесь! Я вижу вас, я добиваю их!» – слышна речь на фоне радиообмена на русском языке. Видно, как товарищ снимающего подходит к трупу, переворачивает его, открывает лицо.

Этого убитого моджахеда мы видим и на рекламном ролике «Охотников за ИГИЛ» – кадры те же.

Невидимый «Стройтрансгаз»

Ещё одно соглашение, по данным сирийской стороны, было подписано с АО «Стройтрансгаз», которое считают собственностью Геннадия Тимченко, бизнесмена, известного близостью к Владимиру Путину.

Судя по открытым источникам, «Стройтрансгаз» присутствовал в Сирии с 2000 года, основной проект – строительство газопровода South Middle Area протяженностью 319 километров с газоочистными сооружениями, а также возведение объектов инфраструктуры на нескольких месторождениях. На сайте компании последние упоминания о Сирии датированы июнем 2012 года, они касаются строительства газоперерабатывающего завода в 75 километрах от Ракки. На сегодняшний день даже контакты филиала «СТГ» в Дамаске с сайта пропали.

Тем удивительнее было встретить недавнее упоминание о «Стройтрансгазе» на сайте Генерального фонда геологических и минеральных ресурсов Сирии (подразделение министерства нефти и минеральных ресурсов). По словам директора фонда, «Стройтрансгазом» 8 декабря 2016 года (совпадает по времени с визитом министра Ганема в Москву) был подписан контракт, предмет договора – услуги по защите, производству и транспортировке газа. Работы, как можно судить из публикации на официальном сайте фонда, должны были начаться 3 июня 2017 года.

«Фонтанка» не располагает другими подтверждениями начала работы «СТГ» в воюющей арабской республике. Пресс-служба компании на наш запрос пока не отреагировала. Известные телефоны филиала в Дамаске молчат. Один из работавших ранее в Сирии инженеров «СТГ» на вопросы «Фонтанки» ответил, что он из Хомса уехал, так как «там идут боевые действия».

Ответ пресс-службы Минэнерго тот же, что и по меморандуму с «Евро Полис»: «корпоративная тайна».

Молчание сторон

«Фонтанка» поинтересовалась у заинтересованных сторон, превратился ли меморандум в юридически обязывающий документ? Судя по регистрации филиала ООО «Евро Полис» в Дамаске и по отзывам в Сети, работа идет полным ходом.

От министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии на момент публикации ответ не получен, нет ответа и на обращение на сайте «электронного правительства» Сирии.

Мобильный телефон генерального директора ООО «Евро Полис» Олега Ерохина отключен, компания общедоступного номера телефона или электронного адреса не имеет. На обращение «Фонтанки» в социальной сети Ерохин не отозвался. Направлять письмо «Почтой России» в Красногорск мы посчитали слишком наивным шагом.

Пресс-служба Министерства энергетики России хранит «корпоративную тайну». Полагая, что подписание документа, предполагающего участие граждан России, не являющихся военнослужащими, в боевых действиях за рубежом далеко выходит за рамки «корпоративной тайны», мы надеемся, что ведомство пересмотрит свою позицию.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

P. S. «Фонтанка» готова предоставить слово Олегу Ерохину, Евгению Пригожину, а также сотрудникам ООО «Евро Полис» и других компаний, ведущих деятельность в воюющей Сирии.