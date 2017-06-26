Петербуржцы вылетели в Даламан с 10-часовой задержкой и на другом самолёте
Рейс «ВИМ-авиа» из Петербурга все-таки вылетел в Турцию — с десятичасовой задержкой. Все это время перевозчик менял неисправный самолёт.
Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании 26 июня, сигнал о возможной неисправности заявленного на 03:05 рейса в Даламан поступил на рулении. «Боинг 772» на взлётно-посадочную полосу, о чём ранее сообщали очевидцы, не выехал. Пока техническая служба проверяла данные, перевозчик менял воздушное судно на резервное.
В 13:15 пассажиры отправились в Турцию.
Точных данных о количестве пассажиров нет. Однако известно, что самолёты данного типа вмещают от 305 человек.
Справка:
Напомним, после массовых задержек чартерных и регулярных рейсов в мае 2017 года, «ВИМ-Авиа» в принудительном порядке сократила чартерную программу. Как писала «Фонтанка», сам перевозчик связывает проблемы с расписанием с большим пассажиропотоком, хотя они могут объясняться и финансовыми сложностями.
20 июня Генеральная прокуратура России сообщила о возбуждении административного дела против перевозчика и его генерального директора. Ведомство указывает, что компания не только нарушила условия лицензии на предпринимательскую деятельность в области транспорта, но и не следила за пилотами. Они, по данным прокуратуры, садились за штурвал недостаточно отдохнувшими.
При этом представитель «ВИМ-Авиа» сообщил РИА Новости, что компания решила проблемы с массовыми задержками рейсов. ВКонтакте Facebook