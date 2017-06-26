Петербуржцы вылетели в Даламан с 10-часовой задержкой и на другом самолёте

Рейс «ВИМ-авиа» из Петербурга все-таки вылетел в Турцию — с десятичасовой задержкой. Все это время перевозчик менял неисправный самолёт.

Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании 26 июня, сигнал о возможной неисправности заявленного на 03:05 рейса в Даламан поступил на рулении. «Боинг 772» на взлётно-посадочную полосу, о чём ранее сообщали очевидцы, не выехал. Пока техническая служба проверяла данные, перевозчик менял воздушное судно на резервное.

В 13:15 пассажиры отправились в Турцию.

Точных данных о количестве пассажиров нет. Однако известно, что самолёты данного типа вмещают от 305 человек.