Суд приговорил любовников к колонии за убийство 60-летней петербурженки

Вынесен приговор по резонансному делу об убийстве жительницы Петербурга в день ее 60-летнего юбилея. Виновной признана дочь убитой и ее любовник.

Как сообщает пресс-служба горсуда, Московский районный суд 26 июня признал сожителей Павла Захарова и Надежду Николаеву виновными в убийстве пожилой женщины. Николаева неоднократно жаловалась своему любовнику на то, что мать издевалась над ней в детстве, тем самым подстрекая Захарова к убийству. План мести сожители спланировали в январе 2015 года в день рождения матери Николаевой. По дороге в гости к пожилой женщине в квартиру на Краснопутиловской, 72, преступники купили нож. Пара поднялась в дом со словами: «Привет, это мы, на чай». После этого, как следует из приговора, Николаева под надуманным предлогом вернулась в машину. В ходе беседы с Захаровым мать Николаевой стала обвинять дочь в неправильном воспитании ребенка. Разозлившись, мужчина нанес пенсионерке более 50 ударов ножом, отмечается в сообщении. Ранее сообщалось о 111 ножевых ранениях.

Захарова признали виновным в убийстве и приговорил к 11 годам колонии строгого режима. Дочь убитой признана виновной в подстрекательстве и пособничестве. Она отправится в колонию общего режима на 6,5 года.