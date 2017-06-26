Порошенко ожидает скорого возвращения украинских флагов в Крым
Президент Украины Петр Порошенко поздравил крымских татар с Днем флага и выразил надежду, что скоро на территории Крымского полуострова появятся украинские флаги.
«Несмотря на трудности, мы все уверены: вскоре наши флаги будут гордо развеваться в свободном украинском Крыму», — говорится в официальном поздравлении главы государства на украиноязычной версии сайта президента 26 июня.
В документе отмечается, что у украинцев и крымских татар общая цель — «возвращение аннексированного врагом Крыма».
Справка:
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.