Порошенко ожидает скорого возвращения украинских флагов в Крым

Президент Украины Петр Порошенко поздравил крымских татар с Днем флага и выразил надежду, что скоро на территории Крымского полуострова появятся украинские флаги.

«Несмотря на трудности, мы все уверены: вскоре наши флаги будут гордо развеваться в свободном украинском Крыму», — говорится в официальном поздравлении главы государства на украиноязычной версии сайта президента 26 июня.

В документе отмечается, что у украинцев и крымских татар общая цель — «возвращение аннексированного врагом Крыма».