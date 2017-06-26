Еврокомиссия винит Россию в создании препятствий для экспорта из ЕС

Член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Россия, Китай и Индия относятся к тем странам, которые создают наибольшее число несправедливых препятствий для европейских экспортеров.

«В 2016 году европейские экспортеры ощутили на себе рост до 10% различных препятствий для торговли, что может быть выражено суммой потерянного экспорта на €27 млрд. Это не пустяк. ... К сожалению, мы наблюдаем, что страны группы G20 создают наибольшее число препятствий. Это Россия, Китай, Индия, если назвать только некоторые», — цитирует «Газета.Ru» еврокомиссара на пресс-конференции в Брюсселе.

Она подчеркнула, что на саммите G20 в Гамбурге Европейский союз будет твердо настаивать на борьбе с протекционизмом.

«Мы решительно настроены не сидеть сложа руки. Мы будем защищать Европу от тех, кто не уважает правила игры», — добавила Мальмстрем.