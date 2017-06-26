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26.06.2017 16:23

Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»

Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»
«Город мастеров»

Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который  компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован Сбербанком.

По условиям жилищного кредита на покупку новостроек минимальная ставка составляет 10,7% годовых. Первоначальный взнос – от 15%. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Срок кредита: от 1 года до 30 лет. Ставка действительна при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика*.

В состав второго этапа строительства ЖК «Город мастеров» войдет четыре 6-этажных дома общей площадью 18,4 тыс. кв. метров. Квартирография данных корпусов представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Площадь квартир варьируется от 37 до 92 кв. метров. На первых этажах жилых домов запланированы коммерческие помещения, общая площадь которых составит 911 кв. метров. Сдача домов намечена на II квартал 2019 года.

Цена квадратного метра в проекте начинается от 39 000 рублей. Такая стоимость действует при единовременной 100-процентной оплате, приобретении квартиры в ипотеку или в беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом 20%.

Напомним, что процентная ставка 10,7% годовых при покупке новостроек в ипотеку от Сбербанка действует также для квартир в сданных домах. В конце декабря 2016 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров» площадью почти 32,5 тысячи кв. метров (446 квартир). Также в рамках первой очереди было введено в эксплуатацию 226 машино-мест разного типа.

* Более подробно с условиями программы ипотечного кредитования можно ознакомиться в офисах продаж, а также на сайте www.sberbank.ru (раздел «Кредит на жилье»).

Справка о компании АО «Строительный трест»
 

 


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Дом №16 получил аккредитацию от одного из ведущих банков. «ВТБ24» предоставляет выгодные условия по сниженным процентным ставкам – сейчас ипотеку на покупку строящегося жилья можно оформить со ставкой от 10% годовых.
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