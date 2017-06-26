Ремонт Дунайского путепровода обойдется городу в 70 млн рублей

Подведены итоги конкурса на ремонт Дунайского путепровода. Его выполнит ЗАО «Экодор». Стоимость контракта составит 69,9 млн рублей.

Информация об определении поставщика опубликована на сайте госзаказа 26 июня. Предполагается, что на сооружении заменят асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, нанесут разметку и восстановят защитный слой бетона карнизных блоков. Работы надо будет провести до 1 декабря 2017 года.

Дунайский путепровод был построен в 2004 году. Расположенный во Фрунзенском районе, он пересекает Малую Балканскую улицу и Витебский проспект.

ЗАО «Экодор» было основано в 2000 году и является частью группы компаний «АБЗ-1», наравне с крупным генподрядчиком «АБЗ-Дорстрой». Ранее «Экодору» достался контракт на ремонт тоннеля на площади Победы за 33 млн рублей, он также должен быть готов к началу декабря.