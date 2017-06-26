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26.06.2017 18:35
3 Комментариев

«Здесь будут учиться дети»

Начальник Суворовского училища дал «Фонтанке» слово офицера, что после переезда его воспитанников на Московский проспект, в Воронцовском дворце на Садовой продолжат учиться дети. Старое здание останется объектом Минобороны.
«Здесь будут учиться дети»
Михаил Огнев

Минобороны озадачило ребусом. Сообщение на сайте министерства от 22-го июля гласит следующее: 

«К 1-му сентября текущего года воспитанники Суворовского военного училища, расквартированного в г. Санкт-Петербурге переедут в новые корпуса отреставрированного памятника культурного наследия северной столицы. В ходе обустройства городка военного училища будет завершена реконструкция главного здания исторического архитектурного ансамбля «Воронцовского дворца», с размещением в нем общежития на 560 человек, также будут сданы новые здания учебных корпусов, медпункта, общежития и столовой».  

Сайт Минобороны не уточняет, какой памятник отреставрирован, и куда 1-го числа въедут суворовцы ; как писала «Фонтанка», уже несколько лет воспитанники учебного заведения готовятся к переезду в корпуса Константиновского военного училища на Московском проспекте, 17, но сроки постоянно переносятся. Между тем судьба Воронцовского дворца на Садовой, о судьбе которого слухи ходят уже несколько лет (обсуждалась как передача под культурные цели, так и передача управделами президента), в сообщении Минобороны не раскрыта, что запутало окончательно.  

«Фонтанка» отправилась распутываться к начальнику военной школы города Евгению Ермолову с просьбой  разъяснить, что происходит и чего ждать детям и горожанам, которые не без оснований опасались того, что здание Воронцовского дворца может «уплыть» в другие руки.

Стершиеся каменные ступени лестниц, старый изношенный паркет, в высоких окнах — провалившиеся тут и там кровли — так встречает посетителя Воронцовский дворец на Садовой, 26. «Здесь никакого ремонта не проводится и не проводилось очень давно, – рассказывает начальник училища. – Решение о переезде на Московский поддержано и согласовано на всех уровнях, в том числе и прогрессивной общественностью — людьми, которые понимают, в каком состоянии дворец. Вы посмотрите в окно: у нас под всеми входами, арками устроены козырьки защитные, на случаи обрушений. Посмотрите, вон кирпичи валяются, падают из-под крыши. А на Московском нас ждет современная и прекрасно оборудованная образовательная площадка».

- Вы переезжаете уже 1 сентября?

– Да. Ну, может быть, какие-то задержки небольшие, день, два, неделя. Сказать, что там уже все готово, нельзя, но там высокая степень готовности. Мы за качеством работ следим. Сделано очень много, но и работы впереди много. Мы к этому отношение имеем лишь как потенциальный пользователь. Да, мы, безусловно, согласовывали проекты, чтобы все учебные помещения соответствовали нормам. Но мы не заказчики. Заказчик — Главное управление обустройства войск (ГУОВ).

По словам Ермолова, у руководства училища нет претензий к строителям, которые уже не один раз задерживали переезд. «Не все зависит от нас и от строителей, времена такие. Непростая экономическая обстановка, могут быть задержки — не потому что люди плохо работают или не хотят работать, – рассуждает военный. – На всякий случай мы предусматриваем вариант, что не успеем к 1 сентября, так что старое здание тоже к учебному году готовим».

Напомним, работы в Константиновском училище, где ранее находился Кадетский ракетно-артиллерийский корпус (КРАК), сейчас ведет ООО «Деметра», которое пришло сюда после ухода с площадки своего конкурента — компании «Интарсия», в июле 2015 года. Организация, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Людмиле и Антону Чубатюкам, у которых уже был опыт работ на Минобороны – при реставрации Морского собора в Кронштадте. Новый подрядчик взялся закончить ремонт в Кадетском корпусе к 25 декабря 2016-го, но потом заявил о задержке, объяснив ее нехваткой финансирования. В мае того же года в Минобороны сообщали, что работы выполнены менее чем на половину всей суммы – на 2 млрд рублей. При этом «Деметра» отчитывалась об отсутствии долгов перед субподрядчиками.

Изначально перевезти суворовцев из центра города в обустроенные корпуса на Московском должны были осенью 2015 года. За подготовку корпуса КРАК в марте того же года взялась компания «Интарсия», которая впоследствии ушла на дно, а ее экс-директора объявили в федеральный розыск. ГУОВ оценил работы в 4,8 млрд рублей. Уже летом 2015-го договор расторгли из-за срыва сроков сдачи.

Старшим на объекте сейчас является Евгений Стребков, про которого «Фонтанка» уже писала в связи с нападением на него, связанным с финансовым конфликтом на другой площадке. Стребков подтвердил нашему изданию, что отремонтированные корпуса на Московском к 1 сентября действительно будут готовы принять всех «суворовцев».

По словам Евгения Ермолова, главный упор в новых помещениях сделан на быт. «Вы понимаете, те условия, которые в послевоенные годы были неплохи, сегодня уже не соответствуют современным требованиям. Дети сейчас живут по 80 человек вместе — каждая рота отдельно. И у нас на эти 80 человек — две душевые кабины. Тут нет возможностей, чтобы побольше их поставить. А там дети будут жить в кубриках на учебную группу, на 20 человек. И на 80 человек, на роту, будет 20 душевых кабин. То есть не одна на сорок человек, а одна на четыре человека, – объясняет начальник училища. – Там будет нормальная вентиляция, а не как здесь, форточки открываем зимой, будет современная мебель, у каждого свой шкафчик, деревянные потолки, комнаты досуга по 140 метров, из нескольких блоков, где дети смогут проводить свое личное время по интересам. Там есть клуб, Большой белый Николаевский зал, – один из самых больших актовых залов среди учебных заведений, в том числе и высших, которые есть в Петербурге, на 840 мест. А у нас тут вообще клуба нет, мы вынуждены просить Дворец творчества юных дать место, чтобы провести смотр творчества рот. Дети творческие, способные, а клуба нет».

- И вам не жаль покидать историческое здание?

– То здание не менее уникально и известно, чем наш дворец. Его строили тоже, как и наше, в конце 18 века. Если здесь был дворец графа Воронцова, то там был его же загородный дом, пусть и не такой помпезный. Уже после смерти Воронцова особняк выкупили в пользу государства, и там размещался Военно-сиротский дом, который Павел I, будучи цесаревичем, возглавлял. В 1807 году там был образован Дворянский полк указом Александра I, накануне войны с Наполеоном. А Пажеский корпус, который у нас тут на Садовой был, создан тоже в 1810 году. Поэтому разница в годах небольшая, но различие в чем: история того учебного заведения гораздо шире, потому что тут у нас готовили лишь привилегированных детей, элиту, которая выпускалась не в войска, а в царскую свиту. Кавалергардов, пажей…

- Но ведь и «суворовцы» сегодня тоже военная элита.

– Мы считаем, что наши дети – лучшая часть нынешней молодежи. У нас 560 воспитанников. И мы очень рады, что есть возможность создать для них нормальные условия. Да, училище в этом здании заканчивали какие-то люди когда-то. Но сегодня не 1950-й год на дворе. Многое в жизни поменялось. И потом, это здание всегда будет принадлежать Министерству обороны.

- А говорили, что тут будет музей гвардии... 

– Не будет никакого музея гвардии. Я могу сказать, глядя в ваши глаза, что это здание остается в ведении Минобороны, и здесь будут учиться дети. Слово офицера.

- А что за дети, если не «суворовцы»?

– Об этом мы чуть попозже поговорим. Есть решение руководства Минобороны. Люди, которые имеют право это обсуждать, может быть, они вам скажут. Но я просто, пользуясь случаем, с полной ответственностью заявляю, что здесь готовятся проектные работы и так далее.. Здесь будут учиться дети. Будет учебное заведение.

- И с первого сентября начнется подготовка к капитальному ремонту?

– Да. Ну, может быть не с первого сентября, тут все зависит от того, когда мы уже полностью освободим здание.

- Уже ведется проектирование?

– Есть письменное решение министра обороны. Да, уже финансируются проектные работы. Про объем вложений я говорить не готов. Но по крайней мере никакой речи о передаче в какие-то другие структуры вообще не идет, это я вам заявляю официально. И об этом знает прекрасно и губернатор города, и руководство министерства. Поэтому нет никакой опасности, что это здание историческое перейдет кому-то, это исключено, полностью.

- Именно учебное заведение Минобороны? Не какого-то другого силового ведомства?

– Это будет ведомственное образовательное учреждение министерства обороны Российской федерации. Не ФСБ, не МВД. Мы это здание никому не отдадим. Никакой передачи и утери каких-то традиций быть не может. Эти опасения абсолютно необоснованны.

Как рассказали «Фонтанке» источники близкие к армии, решение о том, что после реконструкции в Воронцовском дворце расположится довузовское общеобразовательное учреждение Минобороны РФ, действительно есть. Однако проектные работы еще не начинались, поэтому пока неизвестно, в какой конкретной форме этот замысел будет реализован. «Фонтанка» отправила запрос в военное ведомство, но на момент публикации материала ответа на него не получила.

Беседовала Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»

Справка:

В 2015 году обсуждалась, как один из вариантов реконструкции Воронцовского дворца, передача его под культурные цели. «Была идея создания музея гвардии, как совместного проекта Минкультуры и Минобороны. Пока еще решение не принято», – рассказал тогда «Фонтанке» директор департамента имущественных отношений Министерства обороны Дмитрий Куракин. В течение многих лет схожую идею продвигал Эрмитаж. Некоторые источники «Фонтанки» говорили, что здание передадут Управделами президента. В самом ведомстве это никогда не подтверждали.


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комментарии пользователей (3)
plussa
26 июня 2017 г. 19:14
мухомор: Чем больше убеждает, тем меньше верю!
Веселый фотограф
26 июня 2017 г. 18:53
мухомор: если надо, все сделают. Там неплохо внутри, многое приспособлено.
мухомор
26 июня 2017 г. 18:47
Не верю. Хотя бы потому, что историческое здание в которым запрещены реконструкции, практически невозможно переделать для современного использования в качестве учебного заведения. Там будет коллизия на коллизии. Десятков нормативных актов.
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