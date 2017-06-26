Петербуржцы пройдут на надувном катамаране из Красноярска в Архангельск

6000 километров под парусом на надувном катамаране через Арктику в Архангельск пройдёт петербургская команда Plan X Adventure Team. 26 июня моряки стартовали из Красноярска.

Как рассказал «Фонтанке» руководитель путешественников Сергей Северин, сначала экипажу предстоит сплавиться по Енисею в Северный Ледовитый океан – этот маршрут по плану должен занять около двух недель. Затем через 4 арктических моря (примерно четыре месяца) спортсменам предстоит плавание до порта Архангельска. Экспедиция «Полстраны под парусом» рассчитана примерно на шесть тысяч километров.

«Экипаж готовился к маршруту полтора года. Судно «Морской слон» прошло полный цикл испытаний и подготовлено к преодолению арктических вод. Его мореходные качества позволяют уверенно чувствовать себя в океане, а малая осадка – подходить к мелководным берегам, укрываясь от непогоды», – рассказывает Сергей Северин.

Цель путешествия – популяризация парусного спорта и туризма в Арктике.

Это не первая экспедиция команды Plan X Adventure Team – в 2015 году по льду Байкала петербуржцы проехали 800 километров от самой северной до самой южной точки озера.