Нобоа: Болельщики угрожали жене, узнав о моем переходе в «Зенит»

Новичок «Зенита» полузащитник Кристиан Нобоа заявил об угрозах со стороны ростовских болельщиков после появления слухов о его переходе в петербургский клуб.

«Столько всяких гадостей написали, очень сильно обидели мою жену. Она оказалась не готова к такой реакции. Были даже какие-то угрозы в её адрес. Но в итоге мы решили оставить это и не обращаться в полицию. Пусть им будет стыдно», — цитирует Нобоа еженедельник «Футбол» 26 июня.

Напомним, Кристиан Нобоа подписал контракт с «Зенитом» в июне 2017 года. Соглашение рассчитано на три сезона. Спортивный директор ФК «Зенит» Константин Сарсания назвал его одним из трех лучших футболистов на своей позиции.

Кристиан Нобоа родился 9 апреля 1985 года в Гуаякиле. Карьеру футболиста начинал в клубе «Эмелек» из своего родного города. В 2007 году подписал контракт с казанским «Рубином», став первым эквадорцем в чемпионате России. В составе казанцев стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. С 2012 по 2014 год выступал за московское «Динамо». В январе 2015 года перешел в греческий ПАОК, но спустя полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом». В составе команды Курбана Бердыева стал серебряным призером чемпионата России.