Полузащитник Нобоа признался, что контракт с «Зенитом» - лучший в его жизни

Новичок «Зенита» полузащитник Кристиан Нобоа рассказал некоторые подробности своего переезда из Ростова в Петербург и поделился впечатлениями от нового контракта.

«Контракт с «Зенитом» – лучший в моей карьере. К тому же сроком на три года – это важный момент. Предложение перейти в «Зенит» я получил в первые дни июня, позвонил спортивный директор Константин Сарсания и сказал: «Прилетай в Питер, поговорим». Я прилетел, и мы за два часа договорились. Константин Сарсания сказал, что моя кандидатура обсуждалась с Манчини, который и выразил желание позвать меня в команду», – цитирует Нобоа еженедельник «Футбол».

Напомним, Кристиан Нобоа достался «Зениту» бесплатно как свободный агент.

Кристиан Нобоа родился 9 апреля 1985 года в городе Гуаякиль. Карьеру футболиста начинал в клубе «Эмелек» из своего родного города. В 2007 году подписал контракт с казанским «Рубином», став первым эквадорцем в чемпионате России. В составе казанцев стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

С 2012 по 2014 год выступал за московское «Динамо». В январе 2015 года перешел в греческий ПАОК, но спустя полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом». В составе команды Курбана Бердыева стал серебряным призером чемпионата России.