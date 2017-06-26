УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.

Карта позволяет оплачивать расходы предприятия с корпоративного счета.

«Командировочные, представительские расходы, закупка материалов для текущего ремонта помещений или ГСМ для машин в рейсе теперь не требует «наполнения» кассы компании. Не нужно по мелочам составлять «подотчёты» и сопровождать бухгалтера в банк для снятия средств: достаточно выдать сотрудникам универсальную карту. Через интернет-банк устанавливается расходный лимит по карте, и можно быть спокойным, контролируя траты даже с планшетного компьютера», — отметил руководитель филиала «Санкт-Петербургский» Уральского банка реконструкции и развития Александр Казанский.

Для карты разработано два тарифных плана – «Базовый» и «Партнер» с определенным лимитом снятия средств по каждому. Безналичная оплата картой бизнес-расходов – безлимитна на любом тарифном плане. К одному счету можно «привязать» сразу несколько карт: это удобно для фирм с представительствами в регионах, которые часто отправляют сотрудников в командировки.

Также к карте можно подключить функцию «Самоинкассация» (внесение наличных средств на расчетный счет) и самостоятельно сдавать выручку через сеть банкоматов УБРиР, не подстраиваясь под режим работы кассы банка. Лимит расходования может быть установлен на «0», и тогда средства можно только внести, но не потратить.

Функции «Самоинкассация» и «Расходование средств с корпоративного расчетного счета» можно подключить одновременно либо по отдельности, в зависимости от потребностей бизнеса.