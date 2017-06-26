Законопроект об ужесточении наказания за «карусели» примут до сентябрьских выборов

Депутаты Госдумы готовы ужесточить наказание за фальсификации на выборах. И сделать это они хотят оперативно – до конца весенней сессии. Об этом на официальной странице нижней палаты российского парламента «ВКонтакте» сообщил 26 июня один из авторов документа Павел Крашенинников.

«У нас остались поправки в Уголовный кодекс по «антикарусельным» статьям. Речь идёт об ужесточении ответственности за фальсификацию голосов на выборах, особенно в случаях, когда это было сделано в сговоре. За это, в частности, предлагается лишение свободы на срок до 5 лет. Я надеюсь, что законопроект будет принят уже в весеннюю сессию», — заявил Крашенинников.

Помимо реального срока, наказывать за махинации на выборах будут штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до четырех лет. При этом организованной группе за манипуляции с бюллетенями на выборах, как следует из текста документа, грозит до пяти лет принудительных работ, лишение свободы на тот же срок или штраф. Сейчас за подобные нарушения предусмотрен административный штраф до 50 тысяч рублей.

В начале июня в Госдуму уже вносили законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение бюллетеня за другого избирателя или за неоднократное голосование на выборах. Дума в принятии решения по «карусельщикам» торопится к Единому дню голосований – 10 сентября 2017 года, когда в России будут выбирать глав ряда субъектов РФ и депутатов региональных парламентов.

Для Петербурга, напомним, тема «каруселей» крайне актуальна. В 2016 году во время выборов в ЗакС и Госдуму «Фонтанка» следила за тем, как в Петербурге массово ловили «карусельщиков». Зафиксировавший это корреспондент, правда, вместо благодарности получил административный протокол. Однако уже в апреле 2017 года Горизбирком отстранил от работы главу теризбиркома № 3 Кировского района Юрия Шепелева, на территории которого (на участке 160) наше издание и зафиксировало махинации.