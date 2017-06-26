Горсуд отправил депутата Кунгурова в колонию

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе реальный срок депутату МО «Гавань» Тимофею Кунгурову за попытку мошенничества. После освобождения тот сможет вернуться в муниципальную власть.

Как сообщили в Горсуде, 26 июня апелляционная коллегия рассмотрела жалобу Кунгурова на приговор и частично его изменила. Отменено наказание в виде двухлетнего запрета занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления.

«В остальном приговор оставлен без изменений», – уточнили в Горсуде.

Тимофей Кунгуров был признан виновным в покушении на мошенническое хищение 500 тысяч рублей у директора компании «Артстрой+», которая возводила элитный жилкомплекс «Гранвиль» для холдинга бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова. Приговор был оглашен Октябрьским судом 30 ноября 2016 года, Кунгурова взяли под стражу в зале суда. Ему назначили срок 1,5 года общего режима. Семь проведенных в СИЗО месяцев зачтены в наказание.

Прокуратура также просила отменить приговор по формальным основаниям. В протоколе судебного заседания отсутствовала подпись секретаря. Горсуд не счел этот довод значимым.

Сегодня, 26 июня, приговор вступил в силу. По федеральному закону №131 от 6 октября 2013 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в России», полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него обвинительного приговора суда. Без Кунгурова в «Гавани» останутся восемь депутатов, причем избранных по одному из округов – все трое из пяти. В случае, если в округе замещено менее двух третей мандатов, должны проводиться дополнительные выборы.

На сайте МО «Гавань» Кунгуров по-прежнему значится депутатом. Глава муниципалитета Сергей Соколов на момент публикации заметки оказался недоступен для комментариев.