Владимир Этуш госпитализирован после падения с лестницы

Знаменитый актер Владимир Этуш получил серьезную травму в Москве. 95-летний артист упал, когда поднимался по лестнице у поликлиники.

Как передает НТВ, находившаяся рядом супруга не смогла его удержать. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок назвал травму серьезной. По данным СМИ, Этуш госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Владимир Этуш за свою карьеру снялся в десятках картин. Зрителям актер хорошо известен по ролям товарища Саахова из «Кавказской пленницы», зубного врача Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и инженера Брунса из «Двенадцати стульев».