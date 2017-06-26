Роспотребнадзор прикрыл лагерь в Петербурге из-за слишком коротких смен

Деятельность 13 детских оздоровительных лагерей приостановлена в России. Об этом 26 июня отчиталась глава Роспотребнадзора Анна Попова. В списке оказалась петербургская организация – ООО «Академия тренинга и туризма».

Причина, по которой дети из Академии тренинга и туризма были вынуждены разойтись по домам, – слишком короткие смены. Санитарные нормы требуют, чтобы они длились не меньше 21 дня. Однако лагерь в Дойниковом переулке, как рассказала «Фонтанке» его директор Анастасия Костромина, эти требования не выполнил.

Согласно информации на официальном сайте, отдохнуть в лагере могут дети от 6 до 18 лет. В программе Академии тренинга и туризма совмещаются «отдых, спорт, путешествия, приключения, развлечения, развитие и познание нового».

«Сейчас детей в лагере нет, мы ждем решения суда. Либо нас закроют, либо оштрафуют. Мы компенсировали родителям оплату за все дни, которые воспитанники не успели провести с нами», – уточнила собеседница нашего издания.

На ведомственном совещании глава Роспотребнадзора, как пишут СМИ, заявила, что средства за путевки были возвращены родителям при содействии ведомства, но, по словам Анастасии Костроминой, они смогли уладить вопрос и без содействия чиновников.