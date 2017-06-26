«Рома» выторговала у «Зенита» 60 млн евро за Маноласа и Паредеса

Футбольный клуб «Зенит» договорился с итальянской «Ромой» о покупке защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса. Как сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио на своём сайте, ценник за обоих футболистов вырос на 10 млн евро — петербуржцы в итоге заплатят вместо ранее звучавших сумм 50-60 миллионов евро. Ещё 7 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

На сегодня, 26 июня, в Риме запланирована встреча «Зенита» с агентами игроков. Если с представителями Маноласа переговоры велись уже давно и большинство деталей по личному контракту уже согласованы, то в случае с Паредесом это будет одна из первых встреч с его агентом.

Ранее сообщалось, что зарплата Маноласа в «Зените» составит 5 млн евро. В прошлом сезоне игрок провел за «Рому» 45 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.