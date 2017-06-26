Паспорта болельщиков Кубка конфедераций продолжают блокировать без причины

Продолжаются необъяснимые блокировки паспортов болельщиков Кубка конфедераций - 2017. Как сообщают «Фонтанке» сами болельщики, в центрах выдачи паспортов по-прежнему не могут толком объяснить, по какой причине это происходит.

«В воскресенье, 18 июня, я получила паспорт болельщика и приобрела билет на матч Камерун – Чили, который проходил в тот же день в Москве на «Открытие Арена», – рассказала жительница Москвы Екатерина. – Без проблем посетила эту игру. Также купила билет на матч Новая Зеландия — Португалия на 24 июня, в субботу. В пятницу уже собиралась ехать, заказала билет на поезд, но за день до этого, в четверг, пришло сообщение о блокировке моего паспорта. Я трижды звонила на горячую линию Fan Id. Но мне там все время повторяли, что отказать мне могут без объяснения причины. Лишь однажды оператор соизволил сказать, что мою заявку отклонила служба безопасности. Но у меня никогда не было никаких проблем с законом!»

Напомним, массовые блокировки паспортов болельщиков прошли во вторник, 20 июня. Среди заблокированных оказались как люди, в прошлом входившие в фанатские группировки, так и простые болельщики. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».