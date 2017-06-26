Еще
16:41 26.06.2017
Новость часа
15:23
Горсуд отправил депутата Кунгурова в колонию
Пришлите свою новость!
16:38
Еврокомиссия винит Россию в создании препятствий для экспорта из ЕС
16:16
Ремонт Дунайского путепровода обойдется городу в 70 млн рублей
16:05
Нобоа: Болельщики угрожали жене, узнав о моем переходе в «Зенит»
16:00
Россияне смогут сдать тест на ВИЧ во время путешествия в поезде
15:55
В Лаппеенранту привезут деликатесы со всего мира
15:52
Полузащитник Нобоа признался, что контракт с «Зенитом» - лучший в его жизни
15:35
Синоптики обещают сильный ветер в Петербурге во вторник
15:32
Законопроект об ужесточении наказания за «карусели» примут до сентябрьских выборов
15:29
Российский беспилотный автобус выйдет на маршрут на Дальнем Востоке
15:23
Горсуд отправил депутата Кунгурова в колонию
15:20
Владимир Этуш госпитализирован после падения с лестницы
15:06
Роспотребнадзор прикрыл лагерь в Петербурге из-за слишком коротких смен
15:01
«Рома» выторговала у «Зенита» 60 млн евро за Маноласа и Паредеса
14:49
Паспорта болельщиков Кубка конфедераций продолжают блокировать без причины
14:47
Дуров: Дешифровка Telegram не спасёт от террористов
14:45
«Антон тут рядом» представит выставку «Люди должны быть разными» в «Царицыно»
14:39
Медведев: Давление санкций против России может усилиться
14:20
Как великий русский поэт на госслужбу "подзабил"
14:18
Матвиенко: Каждый третий российский банк лишился лицензии
14:07
Петербургского инспектора ГИБДД осудили на 1,5 года за взятку
14:02
Собственник памятника на 12-й линии оштрафован на 1,5 млн за ненадлежащее содержание
13:48
В Кремле пользуются Telegram, но готовы к его блокировке
13:42
Фурсенко: «Зенит» не планирует покупать в межсезонье футболистов дороже $50 млн
13:37
Две девушки попали под машину на перекрестке Северного и Художников
13:25
Фурсенко: «Бабушка заплатила за газ, и «Зенит» купил Халка» - в этой конструкции неверно все
13:20
Из магазина в Выборге вместо кассы вынесли секс-игрушки
13:14
Смольный предлагает петербуржцам платные велопарковки
13:04
Агент: Каллегари получил интересное предложение от «Зенита»
12:54
В «законе Ильдара Дадина» юристы ЗакСа нашли ошибки
12:52
Запрет на продажу спиртосодержащих продуктов в РФ могут продлить
12:50
В Лендоке пройдёт благотворительный классический концерт в пользу «Ночлежки»
12:46
Россия достраивает последние самолеты Ан-148
12:20
Силуанов не согласился с Росстатом и заявил, что доходы россиян выросли
11:53
"Газпром" доведет количество "Зенитов" в Петербурге до пяти
11:38
С объектов Кубка конфедераций вывезли 450 кубометров мусора
11:21
Власти обяжут гипермаркеты строить съезды на федеральные трассы
11:03
Российскую авиакомпанию оштрафовали на 200 тысяч за задержки рейсов
10:53
Виновник столкновения катера и теплохода на Неве мог быть нетрезв
10:33
Петербуржца отправили в колонию за полумиллионный долг по алиментам
10:19
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за взятки и кумовство
10:09
СМИ: ЕР откажется от цитат Путина на региональных выборах
10:03
На базе Горного университета схвачен подозреваемый в убийстве
09:55
У Литейного моста катер протаранил прогулочный теплоход
09:47
Автор энциклопедии петербургского рока попал в реанимацию
09:26
В Германии лишили статуса беженцев украинцев, выдававших себя за сирийцев
09:25
Время ожидания финской визы сократилось до месяца
09:17
Самолёт в Даламан не смог взлететь из Пулково
09:09
В Петербурге школьник попал в реанимацию с тяжелой травмой прямой кишки
09:01
CNN ужесточит правила публикации материалов о России
08:53
Лось устроил серьезное ДТП на проспекте Энгельса
08:45
Петербуржцу выстрелили в лицо во время ссоры
08:36
ФСБ заявила, что теракт в метро Петербурга готовили с помощью Telegram
08:29
Из Невы на Свердловской набережной достали утонувшего
08:21
Россияне назвали Сталина, Путина и Пушкина выдающимися историческими личностями
08:13
Дуров объяснил Роскомнадзору, где хранятся ключи для расшифровки сообщений в Telegram
08:05
Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Киеву
00:18
В Кировском районе из-за звонка о бомбе эвакуировали жителей
25/06
Дзюба рассказал о скандальном «месседже»
25/06
Иран отменяет визы для туристических групп из России
25/06
Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в лицемерии в вопросах о мигрантах
25/06
Савченко забросали яйцами в Николаеве
25/06
Лёв: Черчесов должен спокойно продолжать свою работу в сборной России по футболу
25/06
Японский флот впервые испытал сверхзвуковую противокорабельную ракету
25/06
Порошенко заявил о достижении договоренности с США о поставках вооружений
25/06
На севере Турции произошел взрыв
25/06
Израиль снова атаковал позиции военных Сирии в ответ на обстрел
25/06
Игонин: Вряд ли кто-то воспринял всерьез слова Лебедева об избиении Жиркова
25/06
Член Общественной палаты Коми и ее сын погибли в аварии
25/06
Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года
25/06
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
26.06.2017 14:49
3 Комментариев

Паспорта болельщиков Кубка конфедераций продолжают блокировать без причины

Продолжаются необъяснимые блокировки паспортов болельщиков Кубка конфедераций - 2017. Как сообщают «Фонтанке» сами болельщики, в центрах выдачи паспортов по-прежнему не могут толком объяснить, по какой причине это происходит.

«В воскресенье, 18 июня, я получила паспорт болельщика и приобрела билет на матч Камерун – Чили, который проходил в тот же день в Москве на «Открытие Арена», – рассказала жительница Москвы Екатерина. – Без проблем посетила эту игру. Также купила билет на матч Новая Зеландия — Португалия на 24 июня, в субботу. В пятницу уже собиралась ехать, заказала билет на поезд, но за день до этого, в четверг, пришло сообщение о блокировке моего паспорта. Я трижды звонила на горячую линию Fan Id. Но мне там все время повторяли, что отказать мне могут без объяснения причины. Лишь однажды оператор соизволил сказать, что мою заявку отклонила служба безопасности. Но у меня никогда не было никаких проблем с законом!»

"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Напомним, массовые блокировки паспортов болельщиков прошли во вторник, 20 июня. Среди заблокированных оказались как люди, в прошлом входившие в фанатские группировки, так и простые болельщики. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

 

 

© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
Meggi
26 июня 2017 г. 16:16
Мало кого волнуют эти проблемы, кроме тех, кого самого заблокировали или его близких людей. В этом наша беда и проблема. А так, знакомо все по классике: "Сказано — пацакам в клетке выступать, значит надо в клетке. Чё выпендриваетесь?"(с).
kot
26 июня 2017 г. 15:58
Лучше бы написали какой был АД на входе 24 июня в Питере!!! =( ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ ОРГАНИЗАТОРОВ! Попал на стадион через полчаса после начала игры.
deniszakharov
26 июня 2017 г. 15:23
"В воскресенье, 18 июня, я получила паспорт болельщика и приобрела билет на матч Камерун – Чили, который проходил в тот же день в Москве на "Открытие Арена", – рассказала жительница Москвы Екатерина
— Налоги заплатили за прошлый год? — Неоплаченные штрафы имеются? — Долги по ЖКХ? — Флюораграфия свежая есть? — Telegram пользуетесь? — На митинги недавние ходили? — Официально работаете? — Диспенсеризацию проходили когда последний раз? — VPN и прокси-серверами пользуетесь?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Нобоа: Болельщики угрожали жене, узнав о моем переходе в «Зенит»
Полузащитник Нобоа признался, что контракт с «Зенитом» - лучший в его жизни
«Рома» выторговала у «Зенита» 60 млн евро за Маноласа и Паредеса
Паспорта болельщиков Кубка конфедераций продолжают блокировать без причины
Фурсенко: «Зенит» не планирует покупать в межсезонье футболистов дороже $50 млн
Фурсенко: «Бабушка заплатила за газ, и «Зенит» купил Халка» - в этой конструкции неверно все
Смольный предлагает петербуржцам платные велопарковки
Агент: Каллегари получил интересное предложение от «Зенита»
"Газпром" доведет количество "Зенитов" в Петербурге до пяти
Дзюба рассказал о скандальном «месседже»
Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Не нужно обижать эту команду
Как Роналду оказался популярнее сборной России
За что болельщиков отправили в бан
Россия проиграла Португалии, но не футболу
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Футбол включили на повтор
Как открыли Кубок конфедераций
Священная наша держава
Победители Месси
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Собственник памятника на 12-й линии оштрафован на 1,5 млн за ненадлежащее содержание

Как великий русский поэт на госслужбу "подзабил"

Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.