Дуров: Дешифровка Telegram не спасёт от террористов

Владельца Telegram Павла Дурова удивила своевременность результатов расследования ФСБ о связи теракта в Петербурге и его мессенджера. В ответ программист ещё раз напомнил, что защита для одного – защита для всех.

«Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», – написал он 26 июня на своей странице «ВКонтакте».

Дуров повторил, что любое средство коммуникации нельзя сделать небезопасным исключительно для террористов, поскольку шифрование либо защищает всех, либо никого.

Дешифровка не только сделает десятки миллионов людей беззащитными перед хакерами и коррумпированными чиновниками, пишет он, но и приведет к подрыву национальной безопасности. Незащищённая переписка россиян в отсутствие шифра «утечёт» к иностранным спецслужбам.

При этом подготовку терактов потенциальным смертникам блокировка Telegram не затруднит, поскольку преступникам достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования. В качестве примера Дуров приводит события в Париже.