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26.06.2017 14:47
6 Комментариев

Дуров: Дешифровка Telegram не спасёт от террористов

Владельца Telegram Павла Дурова удивила своевременность результатов расследования ФСБ о связи теракта в Петербурге и его мессенджера. В ответ программист ещё раз напомнил, что защита для одного – защита для всех.

«Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», – написал он 26 июня на своей странице «ВКонтакте».

Дуров повторил, что любое средство коммуникации нельзя сделать небезопасным исключительно для террористов, поскольку шифрование либо защищает всех, либо никого.

Дешифровка не только сделает десятки миллионов людей беззащитными перед хакерами и коррумпированными чиновниками, пишет он, но и приведет к подрыву национальной безопасности. Незащищённая переписка россиян в отсутствие шифра «утечёт» к иностранным спецслужбам.

При этом подготовку терактов потенциальным смертникам блокировка Telegram не затруднит, поскольку преступникам достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования. В качестве примера Дуров приводит события в Париже.

Справка:

Заявление о возможной блокировке Telegram в России сделал на прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров. В открытом письме он потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую по российскому законодательству для внесения в соответствующий реестр. В случае отказа Жаров пригрозил блокировкой мессенджера. Дуров в свойственной ему резкой манере парировал: тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил  Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 26 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram.


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комментарии пользователей (6)
Jorgen
26 июня 2017 г. 16:04
Vadson: Но дебилам, которые пробрались в правительство, на это наплевать. Главное проявить рвение и выслужиться перед начальником — таким же дебилом.
Циник
26 июня 2017 г. 15:42
А то спецслужбы без разрешения владельцев мессенджеров не могут читать переписку? Клоунада же.
spag002
26 июня 2017 г. 15:35
Пес: Зачатых мужчинами, заметьте. Боюсь, здесь выход только один.
Пес
26 июня 2017 г. 15:17
ФСБ: Женщины, рожающие детей, могут родить террористов.
anton
26 июня 2017 г. 15:11
паша спешно пилит сокс5... будем поржать =))
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