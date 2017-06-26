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26.06.2017 14:39

Медведев: Давление санкций против России может усилиться

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что действие санкций против России может усилиться.

Как пишет «Газета.Ru», премьер подчеркнул, что кабмин при планировании бюджета продолжит ориентироваться на базовый вариант макропрогноза Минэкономразвития.

«Сохраняется действие негативных факторов. Более того, целый ряд из них может даже усилиться, я имею в виду так называемые санкции. Действуют ограничения по доступу на рынки капиталов. Все это нужно учитывать», — сказал Медведев.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что западные санкции могут привести к очень опасным политическим последствиям.


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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
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Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
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