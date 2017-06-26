Медведев: Давление санкций против России может усилиться

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что действие санкций против России может усилиться.

Как пишет «Газета.Ru», премьер подчеркнул, что кабмин при планировании бюджета продолжит ориентироваться на базовый вариант макропрогноза Минэкономразвития.

«Сохраняется действие негативных факторов. Более того, целый ряд из них может даже усилиться, я имею в виду так называемые санкции. Действуют ограничения по доступу на рынки капиталов. Все это нужно учитывать», — сказал Медведев.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что западные санкции могут привести к очень опасным политическим последствиям.