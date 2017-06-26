«Антон тут рядом» представит выставку «Люди должны быть разными» в «Царицыно»

В Малом дворце музея-заповедника «Царицыно» 27 июня откроется выставка, на которой будут представлены работы студентов первого в России центра творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Рядом с этими работами будут представлены картины художников-наивистов из собрания музея-заповедника «Царицыно».

«Идея показать работы, созданные теми, кого принято называть аутистами, — не отдельно, как работы «других», а как часть общего художественного процесса, — родилась давно, где-то в 2009 году. Я сформулировал ее благодаря общению с моим близким другом Любой Аркус, которая тогда работала над фильмом «Антон тут рядом» и создавала центр с таким же названием. Да, эти рисунки во многом походят на детские, с их свободной наивностью и непредвзятостью, что обеспечивает им ценность абсолюта. У детей a priori не бывает плохих рисунков, поскольку они искренни в счастливой открытости. Люди же с аутизмом искренни в своей замкнутости, и у них тоже не бывает плохих работ. Открытость и замкнутость уравниваются, и это — ценнейшее переживание»,- говорит Аркадий Ипполитов, искусствовед, куратор выставки «Люди должны быть разными».

Выставка «Люди должны быть разными» дает возможность увидеть точки соприкосновения между тем, что делают студенты Центра и художники-наивисты, и убедиться в тотальности искусства, — в том, что оно является территорией единства людей, чье мировоззрение выходит за рамки того, что принято считать нормой.

Параллельная программа выставки будет посвящена обсуждению того, каким образом люди с аутизмом могут быть вовлечены в общественную и культурную жизнь современного мегаполиса.

Также в рамках выставки пройдут дискуссии и лекции о театральных постановках, музейных проектах и городских пространствах, в организации которых учитываются интересы людей с расстройством аутистического спектра. В них примут участие президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, президент фонда «Выход в Петербурге» и создатель Центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус, директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, арт-директор Центра им. Мейерхольда Елена Ковальская, генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, директор «ВДНХ» Екатерина Проничева и директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Выставка продлится по 1 октября.