Еще
16:41 26.06.2017
Новость часа
15:23
Горсуд отправил депутата Кунгурова в колонию
Пришлите свою новость!
16:38
Еврокомиссия винит Россию в создании препятствий для экспорта из ЕС
16:16
Ремонт Дунайского путепровода обойдется городу в 70 млн рублей
16:05
Нобоа: Болельщики угрожали жене, узнав о моем переходе в «Зенит»
16:00
Россияне смогут сдать тест на ВИЧ во время путешествия в поезде
15:55
В Лаппеенранту привезут деликатесы со всего мира
15:52
Полузащитник Нобоа признался, что контракт с «Зенитом» - лучший в его жизни
15:35
Синоптики обещают сильный ветер в Петербурге во вторник
15:32
Законопроект об ужесточении наказания за «карусели» примут до сентябрьских выборов
15:29
Российский беспилотный автобус выйдет на маршрут на Дальнем Востоке
15:23
Горсуд отправил депутата Кунгурова в колонию
15:20
Владимир Этуш госпитализирован после падения с лестницы
15:06
Роспотребнадзор прикрыл лагерь в Петербурге из-за слишком коротких смен
15:01
«Рома» выторговала у «Зенита» 60 млн евро за Маноласа и Паредеса
14:49
Паспорта болельщиков Кубка конфедераций продолжают блокировать без причины
14:47
Дуров: Дешифровка Telegram не спасёт от террористов
14:45
«Антон тут рядом» представит выставку «Люди должны быть разными» в «Царицыно»
14:39
Медведев: Давление санкций против России может усилиться
14:20
Как великий русский поэт на госслужбу "подзабил"
14:18
Матвиенко: Каждый третий российский банк лишился лицензии
14:07
Петербургского инспектора ГИБДД осудили на 1,5 года за взятку
14:02
Собственник памятника на 12-й линии оштрафован на 1,5 млн за ненадлежащее содержание
13:48
В Кремле пользуются Telegram, но готовы к его блокировке
13:42
Фурсенко: «Зенит» не планирует покупать в межсезонье футболистов дороже $50 млн
13:37
Две девушки попали под машину на перекрестке Северного и Художников
13:25
Фурсенко: «Бабушка заплатила за газ, и «Зенит» купил Халка» - в этой конструкции неверно все
13:20
Из магазина в Выборге вместо кассы вынесли секс-игрушки
13:14
Смольный предлагает петербуржцам платные велопарковки
13:04
Агент: Каллегари получил интересное предложение от «Зенита»
12:54
В «законе Ильдара Дадина» юристы ЗакСа нашли ошибки
12:52
Запрет на продажу спиртосодержащих продуктов в РФ могут продлить
12:50
В Лендоке пройдёт благотворительный классический концерт в пользу «Ночлежки»
12:46
Россия достраивает последние самолеты Ан-148
12:20
Силуанов не согласился с Росстатом и заявил, что доходы россиян выросли
11:53
"Газпром" доведет количество "Зенитов" в Петербурге до пяти
11:38
С объектов Кубка конфедераций вывезли 450 кубометров мусора
11:21
Власти обяжут гипермаркеты строить съезды на федеральные трассы
11:03
Российскую авиакомпанию оштрафовали на 200 тысяч за задержки рейсов
10:53
Виновник столкновения катера и теплохода на Неве мог быть нетрезв
10:33
Петербуржца отправили в колонию за полумиллионный долг по алиментам
10:19
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за взятки и кумовство
10:09
СМИ: ЕР откажется от цитат Путина на региональных выборах
10:03
На базе Горного университета схвачен подозреваемый в убийстве
09:55
У Литейного моста катер протаранил прогулочный теплоход
09:47
Автор энциклопедии петербургского рока попал в реанимацию
09:26
В Германии лишили статуса беженцев украинцев, выдававших себя за сирийцев
09:25
Время ожидания финской визы сократилось до месяца
09:17
Самолёт в Даламан не смог взлететь из Пулково
09:09
В Петербурге школьник попал в реанимацию с тяжелой травмой прямой кишки
09:01
CNN ужесточит правила публикации материалов о России
08:53
Лось устроил серьезное ДТП на проспекте Энгельса
08:45
Петербуржцу выстрелили в лицо во время ссоры
08:36
ФСБ заявила, что теракт в метро Петербурга готовили с помощью Telegram
08:29
Из Невы на Свердловской набережной достали утонувшего
08:21
Россияне назвали Сталина, Путина и Пушкина выдающимися историческими личностями
08:13
Дуров объяснил Роскомнадзору, где хранятся ключи для расшифровки сообщений в Telegram
08:05
Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Киеву
00:18
В Кировском районе из-за звонка о бомбе эвакуировали жителей
25/06
Дзюба рассказал о скандальном «месседже»
25/06
Иран отменяет визы для туристических групп из России
25/06
Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в лицемерии в вопросах о мигрантах
25/06
Савченко забросали яйцами в Николаеве
25/06
Лёв: Черчесов должен спокойно продолжать свою работу в сборной России по футболу
25/06
Японский флот впервые испытал сверхзвуковую противокорабельную ракету
25/06
Порошенко заявил о достижении договоренности с США о поставках вооружений
25/06
На севере Турции произошел взрыв
25/06
Израиль снова атаковал позиции военных Сирии в ответ на обстрел
25/06
Игонин: Вряд ли кто-то воспринял всерьез слова Лебедева об избиении Жиркова
25/06
Член Общественной палаты Коми и ее сын погибли в аварии
25/06
Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года
25/06
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
26.06.2017 14:45

«Антон тут рядом» представит выставку «Люди должны быть разными» в «Царицыно»

В Малом дворце музея-заповедника «Царицыно» 27 июня откроется выставка, на которой будут представлены работы студентов первого в России центра творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Рядом с этими работами будут представлены картины художников-наивистов из собрания музея-заповедника «Царицыно».

«Идея показать работы, созданные теми, кого принято называть аутистами, — не отдельно, как работы «других», а как часть общего художественного процесса, — родилась давно, где-то в 2009 году. Я сформулировал ее благодаря общению с моим близким другом Любой Аркус, которая тогда работала над фильмом «Антон тут рядом» и создавала центр с таким же названием. Да, эти рисунки во многом походят на детские, с их свободной наивностью и непредвзятостью, что обеспечивает им ценность абсолюта. У детей a priori не бывает плохих рисунков, поскольку они искренни в счастливой открытости. Люди же с аутизмом искренни в своей замкнутости, и у них тоже не бывает плохих работ. Открытость и замкнутость уравниваются, и это — ценнейшее переживание»,- говорит Аркадий Ипполитов, искусствовед, куратор выставки «Люди должны быть разными».

Выставка «Люди должны быть разными» дает возможность увидеть точки соприкосновения между тем, что делают студенты Центра и художники-наивисты, и убедиться в тотальности искусства, — в том, что оно является территорией единства людей, чье мировоззрение выходит за рамки того, что принято считать нормой.

Параллельная программа выставки будет посвящена обсуждению того, каким образом люди с аутизмом могут быть вовлечены в общественную и культурную жизнь современного мегаполиса.

Также в рамках выставки пройдут дискуссии и лекции о театральных постановках, музейных проектах и городских пространствах, в организации которых учитываются интересы людей с расстройством аутистического спектра. В них примут участие президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, президент фонда «Выход в Петербурге» и создатель Центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус, директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, арт-директор Центра им. Мейерхольда Елена Ковальская, генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, директор «ВДНХ» Екатерина Проничева и директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Выставка продлится по 1 октября.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Город мастеров»
26.06.2017 16:23

Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»

Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован Сбербанком.
УБРиР
26.06.2017 15:45

УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
pixabay.com
26.06.2017 11:58

«ТаксовичкоФ» и «Дом Культуры Льва Лурье» отправят всех желающих в 1917 год

Служба такси «ТаксовичкоФ» и историк Лев Лурье создали аудиоэкскурсию по главным местам революционного Петрограда, где проходили ключевые события Великой Октябрьской Революции. Это единственная в России экскурсия, которую можно посетить в любое время дня и ночи, просто вызвав такси.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Антон тут рядом» представит выставку «Люди должны быть разными» в «Царицыно»
В Лендоке пройдёт благотворительный классический концерт в пользу «Ночлежки»
В России запущен сайт социальных услуг для людей с инвалидностью
Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»
В Петербурге впервые проводится вокальный конкурс «ГОЛОСУЙ» для всех желающих
Кризисный центр для женщин создал анимационный ролик против насилия
«Шаг навстречу» благодарит тех, кто помог организовать отдых для детей
Генконсул Франции стал волонтёром «Ночлежки»
На «Царскосельском вернисаже» покажут картины людей с ограниченными возможностями
Петербургские гребцы с инвалидностью заняли призовые места на Кубке мира и ЧР
Помогите обрести слух малышу
Ветерану труда требуется помощь
Один шаг до спасения маленькой жизни
День широко открытых дверей
Помогите Маше не остаться в инвалидной коляске
Для спасения малыша нужно более 4 миллионов рублей
Понять друг друга
Для победы над лейкозом нужны дорогие лекарства
Помогите исполнить мечту Артемия
Беда не приходит одна
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Собственник памятника на 12-й линии оштрафован на 1,5 млн за ненадлежащее содержание

Как великий русский поэт на госслужбу "подзабил"

Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.