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26.06.2017 14:18

Матвиенко: Каждый третий российский банк лишился лицензии

Более чем у трети российских банков отозвана или аннулирована лицензия, что приводит к миллиардным убыткам бюджета. Об этом 26 июня на заседании Межрегионального банковского совета заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, всего на территории страны зарегистрировано 946 кредитных организаций. Таким образом, более чем 350 из них были лишены лицензии. При этом в России ежегодно закрывается около 100 банков, подчеркнула спикер, не уточнив период, для которого актуальны эти данные.

По словам спикера Совфеда, только за 2016 год из-за банкротства банков государство недосчиталось 100 млрд рублей, ещё 600 млрд рублей ушли на страховое возмещение вкладчикам.

«С сожалением должна отметить, что дополнение Уголовного кодекса статьёй об ответственности руководителей финансовых организаций за искажение отчетности  не смогло переломить ситуацию», – добавила Матвиенко. По её словам, чтобы снизить риски махинаций и укрепить систему в целом нужно повысить её прозрачность.

Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, в 80% случаев лицензию финансовые организации теряют в результате криминальных действий их собственников или руководителей. Подчёркивается, что чаще всего это фиктивная капитализация, завышение стоимости активов и кредитование своих же собственников.

 


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