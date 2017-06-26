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26.06.2017 14:18
10 Комментариев

В деревню к теще, в глушь, в Коваши!

Фамильную дачную усадьбу Светланы Медведевой – супруги премьер-министра РФ - отыскал в Ленобласти «Город 812». Сейчас там живут его теща и тесть. Действительность перевернула ожидания - ни охраны, ни уточек. Как живет деревня, в которой живет теща премьера Медведева?
В деревню к теще, в глушь, в Коваши!
"Город 812"

Как и чем живет деревня, куда Дмитрий Медведев «ездит на блины», и какая селянам польза от такого соседства, – узнал «Город 812».

«Дима сам был за рулем»

В воскресенье, 18 июня, в деревне Коваши Ломоносовского района Ленинградской области случился переполох. Премьер-министр Дмитрий Медведев заглянул в гости к теще с тестем, которые живут в этой деревне. Для проезда премьера полиция и ФСО перекрыли дорогу. Кортеж из десятка машин пронесся по шоссе и свернул на проселок. Но до дома родных не доехал. Часть машин остались сторожить дорогу у деревенского магазина, остальные рассредоточились на сельской улице. Премьер вышел и пешком по мосту через речку Коваши дошел до нужного дома. Селяне смотрели на это сквозь занавесочки на окнах. О знаменитых соседях и их высоких родственниках они говорят с опаской.

– Когда-то давно мне было сказано, чтобы молчала... о том, что увижу, – с паузами произносит местная жительница.

Соседи частенько видят в деревне Светлану Медведеву, а ее муж бывает редко. В этот раз он приехал вдвоем с сыном Ильей, «чтобы бабушке с дедушкой внука показать».

– Дима сам за рулем был. Привез корзину цветов. Светланы с ними не было. Они машину за речкой оставили и вместе с Ильей через мост к дому пошли. У магазина стояло восемь машин сопровождения, в каждой по пять человек в милицейской форме сидели. А здесь, у речки, поменьше автомобилей стояло, – рассказывают местные жители.

По их словам, Дмитрия и Светлану Медведевых в деревне знают очень хорошо. В Ковашах прошло детство Светланы – она и выросла на глазах у селян. Вспоминая о ней, жители то и дело сбиваются: то Светкой назовут, а то уважительно – Светлана Владимировна. В Ковашах до сих пор живут родители Светланы Медведевой – Владимир Алексеевич и Лариса Ивановна Линники. К ним и приезжал премьер-министр.

Фото: "Город 812"

Дом Линников. Бурый с зеленой крышей. Одноэтажный, деревянный. Застекленная веранда. На окнах кружевной тюль. Забор из сетки-рабицы и давно не крашенная деревянная калитка.

– Это их старый дом, – говорят соседи. – Он еще от бабушки Светиной остался. Она тут постоянно жила, и Света к ней в детстве на лето приезжала. А Лариса (мать Светланы Медведевой. – Прим. ред.) и мужа себе здесь нашла! Володя тут жил с родителями. Сейчас Лариса с Володей в Ковашах в основном летом, а зимой – так, приезжают иногда. Теперь у них вон – новый дом строится, – местные машут рукой в сторону двухэтажной постройки в глубине участка.

Фото: "Город 812"

Участок небольшой – 12 соток. Как у всех в деревне. Новый дом выглядит практически готовым. Из клееного бруса, балкон, стеклопакеты. Судя по количеству труб, есть и камин, и котел для отопления, а также три санузла. Но ни масштаба, ни лоска. Типовой проект. Даже забора серьезного нет, не говоря уже об охране. Очень скромно живет теща Дмитрия Медведева.

– А что? Лариса – простая женщина! Она от таких перемен, наоборот, добрее, что ли, стала. Пенсия у нее, как у всех: 14 или 15 тысяч. У Вовы чуть побольше. Они каждый год огород сажают, картошку. В этом году только поздно посадили, не взойдет у них картошка-то! – переживают соседи.

По их словам, Линники ничем среди деревенских жителей не выделяются, «живут на пенсию, как все».

Спасибо Свете в стенгазете

Коваши находятся в 90 км от Петербурга. К деревне ведет автомобильная трасса, по бокам которой мелькают заборы из колючей проволоки с табличками «Стой! Заминировано». Таблички, по словам местных, остались от военных. Вокруг Соснового Бора вообще много земель, принадлежащих Министерству обороны.

Коваши – селение историческое. Впервые оно упоминается в 1618 году в шведских писцовых книгах. К концу XIX века в Ковашах насчитывалось 190 жителей, была церковь, школа с народной библиотекой, часовня. Сегодня в Ковашах 113 жителей. В деревне есть один магазин, один памятник (захоронение советских воинов) и Дом культуры. Частные дома прячутся за деревьями: есть расписные терема за высокими заборами, есть типичные дачные времянки. На улицах ни души, даже собаки не лают. Вероятно, из-за дождя и за заборами на участках людей тоже не видать.

ДК – центр культурной и общественной жизни деревни. На доме висят телефон-автомат и почтовый ящик. Захожу внутрь. Там – как в сказке – три двери: почта, клуб и медпункт. Они все разместились под крышей ДК. Открыта только почта. Внутри скучает почтовица. Она рада поговорить, так как посетителей нет. На почтовых прилавках – шампунь, консервы, пресса и прочие полезные товары. Журнал «Вязаная мода» № 1 за 2017 год стоит 108 рублей, газета «Приключения. Тайны. Чудеса» с передовицей «Вампиры на грядках» – 57 рублей, конская тушенка – 150 рублей.

Пока мы беседовали, к ДК подкатил старый жигуленок. Вышла девушка в синей жилетке. Познакомились. Елена Филипкина оказалась диджеем местного ДК и коренной жительницей Ковашей. Рассказала, какая селянам польза от Светланы и Дмитрия Медведевых.

Особенно благодарны ковашовцы бывшей односельчанке Свете. Это по ее наказу в деревне появился Дом культуры, в котором мы сейчас находимся. История вышла примечательная. В 2009 году старый, требующий ремонта клуб в Ковашах местные власти закрыли, а потом и продали. На строительство нового денег в бюджете не было. Ковашовцы тогда очень расстроились и попросили – не в службу, а в дружбу – Светлану Медведеву похлопотать о новом ДК (ее муж в то время работал президентом России).

И результат не заставил себя ждать! Правительство Ленобласти экстренно выделило из бюджета региона 6 миллионов рублей на строительство клуба, и еще 1,6 млн рублей нашлись в муниципальном бюджете. Соответствующее распоряжение N 423-р от 16.09.2009 г. было выпущено с примечательной формулировкой. «В целях проведения непредвиденных и неотложных работ по строительству здания Дома культуры в деревне Коваши» губернатор Ленобласти Валерий Сердюков распорядился выделить из резервного фонда требуемую сумму. Клуб возвели быстро. Меньше чем через полгода он был готов.

Как сообщали тогда СМИ, общая площадь ДК составила 200 кв. метров. Актовый зал рассчитан на 50 мест, в медпункте «современное оборудование и горячее водоснабжение», «почтовое отделение механизировано, установлен почтово-кассовый терминал».

Свою благодарность Светлане Медведевой селяне выразили в стенгазете. Она и сейчас висит в клубе. Передовица посвящена торжественному открытию ДК.

Фото: "Город 812"

«В новом, красивом здании, которое стало жизненно важным центром деревни Коваши, разместились и клуб, и почта, и медпункт. Все собравшиеся на праздник выразили особую благодарность Светлане Владимировне Медведевой за активное содействие в строительстве и заботу о жителях деревни», – говорится в заметке.

Сама Светлана Владимировна на открытие прибыть не смогла, вместо нее пришел папа – Владимир Алексеевич Линник. Он тоже есть в стенгазете.

«С поздравлением и теплыми пожеланиями жителям деревни выступил Владимир Алексеевич Линник, принявший самое активное участие в создании клуба», – это подпись под фотографией.

По словам Елены Филипкиной, в ДК регулярно проводятся праздники и работает женский клуб «Зимняя вишня», объединивший рукодельниц и рукодельников (мужчины тоже есть), которые вяжут, шьют, вышивают и совместно удят рыбу. Медведевы в членах «Зимней вишни» не состоят.

Медпункт в деревне давно закрыт, так как фельдшер уволилась больше года назад. Зато у ковашовцев новая радость: Светлана Медведева будет строить в их деревне церковь.

Вагончик от благотворителей

Храм возведут на месте старинной деревянной церкви, построенной в Ковашах в 1788 году. Сегодня от нее остался только фундамент. Работы уже начались. Вырублены деревья, завезен песок.

– Светлана решила оставить старый фундамент и строить на нем, – говорят местные. По словам источника, знакомого с ходом строительных работ, проект храма тоже будет выбирать Медведева.

– Светлана Владимировна дала указание найти старый проект архитектора Косякова, утвержденный в 1911 году. Еще тогда в Ковашах хотели построить каменный храм, но из-за войны и революции не успели. Сейчас Светлана Владимировна изыскивает спонсоров для строительства.

Археологи провели раскопки, нашли несколько уровней фундаментов, – говорит источник. У будущего храма уже есть название – Благовещения Пресвятой Богородицы, и настоятель – священник Николай Виноградов. По его словам, в Ковашах недавно создана община, зарегистрирован приход. По воскресеньям проводится совместное чтение молитв.

Каким будет храм и сколько нужно денег на постройку, настоятель не знает. По его словам, все решения принимают благотворители. Их имена он просил не называть – хоть они всей деревне известны.

– Один из благотворителей нам пожертвовал строительный вагончик. Мы его оборудуем, чтобы можно было там молиться, а не под открытым небом, – сказал священник.

Чьи планы сбудутся

Коваши нельзя назвать процветающей деревней. Рабочие места можно по пальцам одной руки пересчитать: почта, магазин и ДК. А раньше в Ковашах работала областная психиатрическая больница на семь отделений и крупнейшее на Северо-Западе рыбоводческое хозяйство. Разводили в прудах карпа и форель. Но психбольница в 2005 году сгорела, и ее ликвидировали. Рыбоводческое хозяйство развалилось после перестройки, пруды заболотились, рыбу съели.

В документах, обосновывающих принятие Генплана МО «Лебяженское» (куда входят Коваши), поселение описывается «как наименее развитое в экономическом и инфраструктурном отношении» в Ленобласти.

«В результате многолетнего депрессивного характера развития в Лебяженском городском поселении имеют место: неблагоприятная демографическая ситуация... низкий уровень доходов населения... нахождение большей части гражданского населения... на базовом малообеспеченном уровне... отсутствие необходимого количества рабочих мест...» – такие безрадостные выводы содержатся в документе.

Но глава МО «Лебяженское» Александр Магон в будущее смотрит с большим оптимизмом. Раньше он работал в Смольном, потом был предпринимателем. Сейчас третий год подряд трудится в Ленобласти. Магон мечтает превратить Коваши в экономически развитый центр всего поселения. Возродить рыбоводство, построить школу, больницу и новое жилье.

– Ковашам мы уделяем особое внимание. Они очень перспективны! Само местоположение населенного пункта дает ему инвестиционные преимущества. Рядом железная дорога, региональная трасса, есть инфраструктурные мощности. Инвестиции можно привлечь в возрождение рыбоводства. Пруды, которые не подойдут для рыбоводства, могут быть реорганизованы в какую-нибудь промышленную инфраструктуру. Через 10 лет вы не узнаете Коваши! – делится большими планами глава поселения.

Про эти планы пока мало кто из ковашовцев знает. У них другая информация о развитии деревни. По слухам, «на месте бывшего дурдома» (так в деревне называют сгоревшую психбольницу) хотят построить дом престарелых или реабилитационный центр.

Спросила главу поселения: чего от родственников Дмитрия Медведева больше – пользы или, наоборот, хлопот?

– Меня в известность не ставят, когда они приезжают. Если от этого будет благо поселению, то использовать надо любые средства. Но, наверное, не стоит об этом писать, – осторожно попросил Александр Магон.

Елена Роткевич, "Город 812"


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комментарии пользователей (10)
Гриб
26 июня 2017 г. 16:26
kot: Власть мУтит, не спорю
kot
26 июня 2017 г. 16:25
Гриб: "не раскачивайте лодку" — власть мутит! =D
Гриб
26 июня 2017 г. 16:18
Т.е. те, кто живут как все на пенсию в 14-15000 рублей в РФ строят дома из клееного бруса с тремя сортирами?
kot
26 июня 2017 г. 15:53
Именно после таких статей становится понятно, что Навальный всё-таки правду написал.
vivich
26 июня 2017 г. 15:53
"вместо нее пришел папа – Владимир Алексеевич" как в детском садике.... пишите нормально — отец, а не жуйте ..опли!!!
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