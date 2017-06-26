Как великий русский поэт на госслужбу "подзабил"

26.06.2017 14:20

В этот день 200 лет назад выпускник Царскосельского лицея Александр Сергеевич Пушкин поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Правда, как всем известно, ни дипломатом, ни разведчиком он так и не стал. Зато в полной мере воспользовался архивами этой Коллегии. Подробнее об этом рассказывает Константин Ранкс.

В этот день 200 лет назад выпускник Царскосельского лицея Александр Сергеевич Пушкин был определен на службу в Коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря, что соответствовало военному чину штабс-капитана или флотского лейтенанта, что было нормальным стартовым уровнем в карьере дворянских молодых людей.

Коллегия иностранных дел была весьма интересным учреждением — она выполняла и дипломатическую службу, и работала как организация внешней разведки. И хотя Александр Сергеевич службой, откровенно говоря, манкировал, более уделяя внимание сочинительству, он общался в кругу весьма информированных людей и имел доступ к различным интересным документам.

История международной политики и ее влияние на судьбы Отечества весьма увлекли Пушкина. В том числе и роковая опасность для страны дворцовых переворотов, и возможность для всякого рода самозванцев по захвату верховной власти. Есть основания полагать, что он стал собирать материалы для какого-то крупного произведения, но жизнь распорядилась иначе. Поэт пишет множество произведений, имеющих политический подтекст, и работает над поэмой «Руслан и Людмила», которую читает друзьям и которая вышла в печатном виде в начале 1820 года. А вскоре Пушкин оказывается под разбирательством его политических эпиграмм и под видом служебного перевода отправляется в ссылку, на юг, в Кишинёв.

Именно там он 2 августа 1822 года пишет краткую аннотацию «Заметки по русской истории XIII века», в которой обозначает свой интерес к проблеме самозванства и государственным переворотам.

Формально Пушкин был отставлен от Коллегии иностранных дел в 1824 году, но уже в 1826, по распоряжению самого императора Николая I, он вновь получает право работать в архивах этого учреждения, результатом чего стали его труды, связанные и с историей Петра I, и, что особо интересно, Пугачевского бунта, который был связан с европейской политикой, тем более что одной из версий небывалого размаха этого движения была поддержка со стороны Франции, видевшей в пугачевщине прекрасный способ ослабить нарастающее российское влияние в европейских делах.

Внутренняя и внешняя политика России никогда не были изолированы одна от другой, и великий поэт это прекрасно понимал.

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