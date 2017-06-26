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26.06.2017 14:02

Собственник памятника на 12-й линии оштрафован на 1,5 млн за ненадлежащее содержание

Впервые в Петербурге собственник памятника оштрафован за его ненадлежащее содержание на крупную сумму — полтора миллиона рублей. Об этом 26 июня сообщает сайт комитета по государственному использованию и охране памятников (КГИОП).
Собственник памятника на 12-й линии оштрафован на 1,5 млн за ненадлежащее содержание

 

Как рассказали в комитете, Василеостровский райсуд оштрафовал владельцев здания — памятника регионального значения — особняка Э.Э. Бремме на 12-й линии Васильевского острова, 41, корпус 1, литера Ж. Этому предшествовала проведенная ведомством в январе 2017 года проверка, выявившая крайне неудовлетворительное состояние здания: фасады поражены грибком, остекления частично нет, крыши деформированы. Внутри здания эксперты увидели изношенные полы, трещины в штукатурке, перекошенные двери и даже временные подпорки на втором этаже.

Собственник памятника на 12-й линии оштрафован на 1,5 млн за ненадлежащее содержание

Сейчас домом владеет ЗАО «Профит Хаус СПб». Еще в 2008 году компания планировала построить на этом месте новый 6-8-этажный жилой комплекс с паркингом. Проект был вынесен на публичные слушания, в результате которых особняк Бремме планировалось снести почти полностью: сохранить согласились лишь лицевую часть здания, включив ее в стеклянную плоскость нового фасада. Однако позднее КГИОП признал особняк региональным памятником  — как одно из двух сохранившихся деревянных зданий на Васильевском острове. Историко-культурную экспертизу здания выполнила Маргарита Штиглиц.

В КГИОП говорят, что собственник при составлении акта осмотра заявил о несогласии с выводами комитета. По итогам проверки ведомством был составлен протокол по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ. В результате его рассмотрения суд согласился с экспертами комитета и присудил ЗАО «Профит Хаус СПб» штраф в полтора миллиона.

Автор экспертизы здания, Маргарита Штиглиц, рассказывает, что в ХVIII – нaчале ХIХ века на этой территории существовала обширная усадьба с деревянными жилыми домами, службами и парком. В 1897—1898 годы на участке были построены кирпичные корпуса химического завода Э. Э. Бремме, а находившийся здесь жилой дом перестроил архитектор В. С. Карпович, добавив классицистический резной декор и майоликовое панно (не сохранилось). Во время блокады Ленинграда здесь работало фармацевтическое предприятие, а в самом доме Бремме была открыта знаменитая «витаминная» аптека.

 

 


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