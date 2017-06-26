В Кремле пользуются Telegram, но готовы к его блокировке

Чиновники администрации президента готовы перейти на другой мессенджер в случае блокировки Telegram в России.

Как заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, если сервисы созданного Павлом Дуровым ресурса будут недоступны из-за блокировки, сотрудники Кремля готовы пользоваться другими: «В данном случае здесь есть и конкуренция, есть множественность, то есть выбор».

Однако назвать возможную замену Telegram Песков не смог, он лишь предположил, что глава Роскомнадзора подскажет чиновникам, какой мессенджер соблюдает нормы, предписанные действующим законодательством.

Заявление о возможной блокировке Telegram в России сделал на прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров. В открытом письме он потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую по российскому законодательству для внесения в соответствующий реестр. В случае отказа Жаров пригрозил блокировкой мессенджера. Дуров в свойственной ему резкой манере парировал: тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 26 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram.